Raquel de Francisco, reina sobre el barro tras la tormenta: "Me di la oportunidad de resetear mi cuerpo y volver a la competición"

Raquel de Francisco ha firmado la mejor temporada invernal de su vida deportiva. La fondista zaragozana se ha coronado recientemente como campeona de Aragón de campo a través, un éxito que ha acompañado con un meritorio duodécimo puesto absoluto en el Campeonato de España. Un reinado sobre el barro que acaba de comenzar y que esconde detrás de increíbles resultados una historia de superación física y mental.

A diferencia de otros talentos precoces, su relación con el atletismo comenzó algo más tarde de lo habitual. "Empecé con 14 años, porque en las carreras del colegio, conforme iba aumentándose la distancia, iba quedando mejor, y porque una profesora de primaria de sexto me dijo que igual se me podía dar bien", recuerda. Al poco tiempo, ingresó en la selección aragonesa cadete de cross y, en su etapa juvenil, dio el salto a un grupo de entrenamiento profesionalizado con el que comenzó a asistir a campeonatos nacionales.

Todo parecía encarrilado hasta que, hace unos tres años, su progresión se frenó en seco. Comenzó a encadenar lesiones por fracturas a causa del estrés con muchos problemas digestivos. "El último año antes de cambiarme de entrenador no pude competir casi nada. Evidentemente, también pensé en si realmente podía seguir con esto", confiesa. La respuesta estaba en un diagnóstico de celiaquía. "Encontramos la solución de comer sin gluten y me fui encontrando mejor día a día. Me di un tiempo de pausa, de entrenar lo que me apetecía y de no ponerme una presión de competir otra vez a alto nivel".

Raquel de Francisco corre durante una competición. / SERVICIO ESPECIAL

De la mano de su actual técnico, el montisonense Fernando García Phondy, inició una reconstrucción respetando los ritmos de su organismo. "Me di la oportunidad de resetear mi cuerpo e ir poco a poco volviendo a la competición", detalla. Fue un proceso largo, con la máxima de no perder el foco de lo que realmente le gusta de correr. "Este es el año que más estoy disfrutando y por consecuencia han salido la mayoría de las cosas", añade la atleta, que valora especialmente sus logros actuales: "Volver a ser campeona de Aragón de Cross, porque yo venía de años de lesiones muy complicados, es algo que me hizo mucha ilusión y que creo que no se valora tanto".

Volver a ser campeona de Aragón de Cross, porque yo venía de años de lesiones muy complicados, es algo que me hizo mucha ilusión y que creo que no se valora tanto Raquel de Francisco — Atleta aragonesa

En la actualidad, a sus 25 años, compagina el deporte de alto nivel con la enseñanza. Tras estudiar la carrera de Filología Hispánica, ejerce como profesora de secundaria en un centro educativo, una dualidad que le ayuda a centrarse en lo importante en cada momento. "Me permite desconectar porque esa faceta mía aquí en el colegio no la conocen tanto, no se me recuerda y puedo ser otra Raquel. Luego, cuando corro, estoy centrada en el entrenamiento".

Su disciplina diaria es estricta. Entrena de lunes a sábado, combinando el rodaje por las calles de Zaragoza con el trabajo de series, ya sea en las pistas del Actur o en el Parque Grande, sumando dos días semanales de gimnasio. Con la salud por fin de su lado, De Francisco mira al horizonte con ambición renovada. Sus próximos objetivos pasan por rebajar sus marcas personales en los 10 kilómetros en asfalto, donde busca "estar en 33:30", y encarar la temporada de pista al aire libre con el objetivo de alcanzar las exigentes mínimas nacionales en 1.500 y 5.000 metros.