Carlota Gasión, la heredera de Salma Paralluelo: "Sé que tendré que elegir, pero ahora solo quiero divertirme"

A sus 15 años, no para de batir récords y cumplir sueños. Campeona de España sub-16 de 1.000 metros lisos bajo techo en Salamanca con un registro récord absoluto de Aragón tanto en pista cubierta como al aire libre, Carlota Gasión, atleta y futbolista, comanda desde el centro de la defensa al Real Zaragoza que se ha proclamado recientemente campeón de Liga juvenil. Semejante hoja de servicios le llevó a realizar el saque de honor previo al partido ante el Racing, donde ni siquiera el intenso frío se atrevió a restar emoción a uno de los momentos más especiales de su vida.

La comparación es inevitable. Sigue Carlota los pasos de otra aragonesa ilustre, Salma Paralluelo, que también empezó su carrera deportiva repartida entre el atletismo y el fútbol hasta que la campeona del Mundo eligió el fútbol tras su fichaje por el Barcelona. Carlota, de momento, no se plantea otra cosa que seguir compaginando sus dos pasiones. «Me organizo bien y eso lo hace todo más fácil», asegura la alcorisana, estudiante de 3º de la ESO.

Pero la tarea se las trae. Se desplaza tres veces por semana a Zaragoza desde Alcorisa para entrenar, con el consiguiente sacrificio para sus padres, que la llevan en coche, donde la deportista aprovecha para estudiar. «A veces siento que no llego, pero me ayuda aprovechar el tiempo que paso en el coche para estudiar, a lo que destino el poco tiempo que tengo, aunque intento salir con los amigos cuando puedo», relata.

Tanto trajín, en todo caso, ha tenido una gran recompensa. Además del título con el Zaragoza y la «impresionante» experiencia de ejecutar el saque de honor desde el centro del Ibercaja Estadio, Carlota se convirtió en Salamanca en la aragonesa más rápida de la historia de los 1.000 metros lisos. Casi nada. «Antes había hecho varias carreras en las que no logré la marca, pero al final en Salamanca tuve la suerte de poder conseguirla y no solo ser campeona sino también batir el récord», algo que comenzó a tener claro a los 600 metros de la prueba. «Ahí ya sabía que lo lograría». Es la única atleta española en lograr diez récords nacionales a los 15 años.

Así que la turolense se ha convertido por derecho propio en una de las firmes promesas del atletismo español. «Pero no pienso mucho en eso, sino solo en divertirme». Y se le da de maravlla desde que, a los 7 años, comenzó a hacer deporte en Alcorisa. «En fútbol me apunté a un campus que se hacía aquí y a partir de entonces no paré», expone mientras reitera que no tiene intención alguna de elegir entre las dos disciplinas. «Sé que tendré que hacerlo en el futuro, pero ahora no me lo planteo. Me gustan las dos por igual», asegura en una confesión calcada a la que hacía Salma a su edad. «Es una referencia para mí, un espejo donde mirarme. Me encanta Salma y ojalá pueda parecerme a ella y alcanzar todo lo que ha logrado».

De momento, pues, todo seguirá igual. «Es que cada deporte me da algo distinto al otro. En el atletismo hay un grupo de entrenamiento pero es algo más individual, mientras que el fútbol es más de equipo», resume tras la primera campaña en la que se competía contra chicas. «Hasta ahora lo hacíamos contra chicos y teníamos muchas ganas de enfrentarnos a chicas para ver cómo estábamos». Y el resultado no ha podido ser mejor, con la conquista del campeonato con tres jornadas de antelación. «Nos hace mucha ilusión. Sabíamos que teníamos que esforzarnos mucho para conseguir la Liga y así ha sido».

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Así que Carlota, experta en cumplir sueños, afronta ya el siguiente. «En el atletismo me gustaría llegar a un campeonato de España absoluto y en el fútbol seguir consiguiendo títulos con el Zaragoza».