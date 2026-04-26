Candela González, luchadora: "Sueño con lograr una medalla olímpica"

Tenía Candela González (Zaragoza, 2-1-2008) todas las papeletas para que la lucha libre olímpica entrara en su vida, ya que sus padres, Sergio y Ana Belén, la han practicado y su madre llegó a ser campeona de España. Lo hizo hace tres años, sin haber cumplido aún los quince, con el mismo impulso que sus hermanos pequeños, Joel e Isabella, para completar una familia de luchadores en la que la hija mayor acaba de lograr el subcampeonato de España U23 y camina en una carrera en la que la meta la tiene muy clara. «A mí me gustaría en un futuro sacar medalla olímpica, sueño con ello, o al menos acudir a unos Juegos, ya más los de 2032 (Brisbane) que los de 2028 (Los Ángeles), que me caen muy próximos», asegura.

No es poca cosa como objetivo para Candela, que exhibe entre su timidez la tenacidad y la determinación que siempre acompañan a los mejores deportistas. Las que le llevaron hace tres años a cambiar el rugby por la lucha. «Mis padres son mi inspiración, pero tuvo más que ver mi madre, empecé a hacer rugby y por los placajes me dijo que hiciera lucha para complementar y mejorar y me acabé enamorando de este deporte», explica esta luchadora de una especialidad olímpica desde principios del siglo XX y que se diferencia de la grecorromana en que en esta última no se pueden utilizar las piernas y no tiene de momento modalidad femenina. «Este deporte me da muchos valores, el del respeto, ya que te puedes pelear dentro del tapiz con alguien y después ser tan amigos, me hace disfrutar mucho y desconectar de todo».

Esa desconexión le exige entre 5 y 6 días de entrenamiento en el Gimnasio Antonio Ochoa, además de su presencia en campeonatos y torneos, lo que no es fácil de compaginar con sus estudios de segundo de Bachillerato, aunque «lo voy sacando todo», dice con una sonrisa, admitiendo que para el peso en el que compite (-53) la alimentación supone un pequeño sacrificio, ya que «me gusta comer mucho, pero como normalmente no tengo que bajar demasiado lo llevo bien», y que los entrenamientos, donde sobre todo trabaja con su padre, son duros. «La lucha libre exige resistencia en la preparación en la parte de cardio, porque hay que aguantar en un combate de seis minutos, y fuerza», aclara.

Candela posa en el Gimnasio Antonio Ochoa. / Javier Río

"En España la lucha libre está creciendo y le queda mucho más por hacerlo. Sobre todo hay más arraigo y presencia en Madrid o Andalucía. A nivel mundial, Rusia, Japón, países del este de Europa y de Asia, además de Estados Unidos"

No tiene la lucha libre olímpica un gran arraigo en Aragón, donde ahora hay un pequeño grupo de luchadoras, aunque «en España está creciendo y le queda mucho más por hacerlo. Sobre todo hay más arraigo y presencia en Madrid o Andalucía. A nivel mundial, Rusia, Japón, países del este de Europa y de Asia, además de Estados Unidos». De allí sale su gran influencia como luchadora, la norteamericana Helen Maroulis, «de la que cojo bastantes técnicas».

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Para toda la vida

Tras la segunda plaza en el Nacional U23 y compitiendo como U20, su siguiente estación es el absoluto a finales de mayo, en el que debutará. «Es el primer año que compito, quiero coger experiencia y aprender. En mi peso tengo a una de las mejores del mundo, Carla Jaume, que ha sido subcampeona mundial». Tiene ya los títulos de árbitra y de entrenadora y por ahí seguro que andará la ligazón posterior en su carrera hacia un deporte que «me va a acompañar ya toda la vida, ha llegado para quedarse», sentencia con rotundidad, con ese techo olímpico señalado de forma clara en una lucha libre vivida en su caso en familia.