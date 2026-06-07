Cecilia Franco, la reina de los 40 goles, juega en el Real Zaragoza: "Desde pequeña he ido a La Romareda, es un orgullo"

Cecilia Franco tiene inoculado el virus del fútbol desde que nació así que su inevitable destino era dar patadas a un balón. Sus dos hermanos mayores, Juan y Jorge, siempre jugaron al balompié y de hecho, Jorge es una de las grandes promesas del Deportivo Aragón. Difícilmente pudo tener mejores enseñantes.

De casta le viene al galgo y Cecilia no se ha quedado atrás. El dato se dice pronto, pero tela para conseguirlo: 40 goles en Tercera RFEF, siendo la máxima goleadora en competición regular desde Liga F hasta su categoría de toda España. La reina del gol juega aquí, en el Real Zaragoza.

«Mis hermanos empezaron a jugar a fútbol y yo lo hacía con ellos, en el pueblo o donde sea, y a raíz de ahí jugue en el Vedruna y ya pasé a fútbol once y me cambié de equipo», cuenta.

Fue al Zaragoza CFF, donde creció deportivamente desde infantiles el primer equipo, donde jugó y marcó, hasta el pasado verano, cuando decidió firmar por el Real Zaragoza: «Me fueron llamando ya un par de años atrás, pero empezó en una categoría muy baja y me echaba para atrás bajar varias categorías, pero el año pasado el proyecto que me ofrecieron me gustó y las chicas son de mi edad, porque venía haciéndolo con jugadoras mayores, así que decidí irme con ellas y estoy muy contenta», relata.

Además, vestir la camiseta del Real Zaragoza para ella es un plus sentimental, porque es el equipo de su corazón. «Desde pequeña he ido a La Romareda con mi tío y mi primo. Es un orgullo y además me hace mucha ilusión jugar en el mismo equipo que mi hermano», asegura.

Pero lo que no se imaginaba es que iba a marcar 40 goles en un curso de ensueño al que solo le faltó haber culminado con el sueño del ascenso. Aunque al principio reconoce que «no quería tener expectativas» en lo personal, ya desde el comienzo de la temporada vio «el equipo que teníamos y nos veíamos capaces de mucho».

Pero aunque sus números a nivel personal han sido excelsos, a Cecilia se le nota que no le importa tanto como no haber podido ascender a Segunda RFEF tras caer en el playoff con el Victoria gallego: «Te da mucha rabia porque era el objetivo que llevábamos buscando toda la temporada. Creo que fue bastante fácil la Liga, pero luego el Victoria fue muy superior aquí y no estuvimos muy bien, pero allí hicimos un partidazo y nos quedamos a nada. Fastidia porque llega a durar el partido un poco más e igual lo sacamos. A seguir intentándolo este año y estoy segura de que lo conseguiremos», explica.

En cuanto a de quién recibe más consejos, si de su hermano Juan o de Jorge, Cecilia se queda con el segundo porque «es delantero como yo y ha tenido temporadas de hacerlo increíble». «Hemos tenido muchas conversaciones e iba a verlo jugar, he seguido un poco sus pasos», relata.

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La temporada que viene promete seguir dando guerra, continuar metiendo goles y volver a la carga con el objetivo del ascenso a Segunda RFEF. Acaba de terminar la PAU y está a la espera de que la nota de corte le permita entrar el fisioterapia, una carrera «a la que desde pequeña siempre he querido entrar»: «Quiero conseguir el objetivo el año que viene que queremos y entrar aquí en Zaragoza en fisioterapia, saber compaginar los estudios y el fútbol y llevarlo bien», concluye.