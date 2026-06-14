El inicio en Zaragoza y el final en Hawái de la historia de Patricia Agustín: "Competir ahí es el sueño de cualquiera"

La historia de Patricia Agustín se aleja mucho de las habituales de amor a primera vista, pero sí habla de esfuerzo, disciplina, constancia y superación. Solo ese camino, además de unas condiciones físicas superlativas, es el que conduce a poder terminar un Ironman. Para los no entendidos, esta competición es un triatlón, pero a lo bestia. 3,86 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y una maratón (42,2 kilómetros) corriendo. Una salvajada que la aragonesa repetirá en octubre en el Ironman de Kona (Hawái), el más famoso del mundo y al que el gran rendimiento de Agustín le ha permitido clasificarse.

Si se lo hubieran dicho a la Patricia de hace 20 años (tiene ahora 27) lo que iba a conseguir en el futuro le hubiera entrado la risa. «Mi primer recuerdo con el deporte es un cursillo de natación. Tendría unos tres años y salí casi corriendo. Un día duró para mí el cursillo, ya no volví», recuerda entre risas la atleta zaragozana. No obstante, con el tiempo le fue cogiendo el gustillo al agua y comenzó a practicar en los siguientes años natación. Pero nada ni cerca del nivel que ha alcanzado ahora. Algo que comenzó casi por casualidad. «Cuando iba a nadar veía por ahí a los que hacían triatlón. Un día me animé a probar», asegura.

Ya no era una niña, era una adolescente, pero fue entonces cuando le picó el gusanillo que ha derivado en un sinfín de logros y emociones. También suele ser habitual que en este tipo de historias, desde el primer momento al deportista se le dé muy bien la disciplina que practica. «Nada de eso. No destacaba para nada», afirma Agustín.

Esto no le frenó, sin embargo, para parar. Todo lo contrario. La aragonesa dobló la apuesta y comenzó a aventurarse en distancias más largas. «Mi entrenador me dijo que a dónde iba, pero no le hice caso y empecé a entrenar por mi cuenta», rememora. En pruebas de mayor duración, explica Patricia, la explosividad no es tan definitiva y la resistencia entra en acción. Ahí a ella la ganan pocas.

Una carrera de fondo

Ya siendo militar y trabajando en la UME (Unidad Militar de Emergencias), hacer un Ironman le empezó a tentar. A por ello que fue. Fueron años de preparación, pero el pasado verano en Vitoria completó su primera carrera de este tipo. «No me salí en ningún momento del plan que habíamos marcado y acabé con muy buenas sensaciones», explica. Había ido genial, pues a por más. Aunque lógicamente este tipo de pruebas tan duras no se pueden hacer, ni mucho menos, cada semana.

El segundo fue hace unas semanas, en Lanzarote. Y ahí volvieron a irle las cosas de maravilla, tanto como para clasificarse para el Ironman de Hawái. «No estaba obsesionada con conseguir la plaza, aunque claro que tenía esperanzas. Poder competir ahí es el sueño de todos los deportistas que nos dedicamos a esto. Todavía no me lo acabo de creer», señala emocionada Agustín.

Pero lo cierto es que la fecha ya está marcada en el calendario, 10 de octubre. Hasta allí, después de un verano seguro que de mucho entrenamiento, viajará Patricia acompañada de su pareja, también triatleta. A cumplir el sueño de su vida. Un sueño que, por cierto, le va a costar dinero, porque la zaragozana se lo tiene que pagar de su bolsillo. «No tengo ningún patrocinador, estoy abierta a cualquier tipo de colaboración», dice con timidez. Reciba en estos meses o no alguna ayuda, ahí, en un sitio que se debe parecer al paraíso, estará Patricia representando a Zaragoza y a Aragón. Nadando, pedaleando y corriendo mucho. Y disfrutando como la que más.