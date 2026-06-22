El talento y el esfuerzo de la mujer en Aragón brillan con fuerza un año más

La sede de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza acogió este lunes la octava edición de los Premios Mujer y Deporte, una cita impulsada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con el objetivo de visibilizar el esfuerzo y los éxitos del talento femenino en la comunidad. La gala, que arrancó a las 19.00 horas, contó con el patrocinio del Gobierno de Aragón, Caja Rural de Aragón y Quirónsalud, además de la colaboración de Grupo Costa. Raquel Machín, jefa de la sección de Deportes del periódico, fue la encargada de conducir una ceremonia en la que se revelaron los nombres de las vencedoras en las cuatro categorías principales, elegidas previamente por un jurado institucional y deportivo.

Antes de conocer a las premiadas, la primera en tomar la palabra fue Laura Prada, directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, quien aprovechó para poner en valor el «esfuerzo silencioso» de todas las mujeres que destacan, no solo en lo deportivo, sino también en los valores que transmiten, y, sobre todo, resaltó la capacidad de todas ellas para «brillar con luz propia» y el significado que eso tiene para el avance y el futuro del deporte femenino en nuestra Comunidad Autónoma.

El siguiente en hablar fue Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, quien destacó por encima de todo el notorio crecimiento del éxito deportivo en categorías femeninas en nuestra región en los últimos años y la enorme proyección visible. También quiso recordar que esos logros nacen siempre de la perseverancia y del esfuerzo diario, recordando la importancia de darle visibilidad a esa constancia a través de iniciativas como la gala de los Premios Mujer y Deporte.

Por fin y tras anunciar previamente las cuatro categorías de la ceremonia, tuvo lugar la primera entrega. El primer premio fue para la mejor trayectoria deportiva. Así, tras conocer a las nominadas, fue Toñi Vicente quien se impuso sobre la tenista Marta Fraga, la recién retirada futbolista Laura Royo y la exjugadora y entrenador de fútbol Andrea Esteban. La gran referente histórica de la halterofilia a nivel nacional se mostró sorprendida y agradeció enormemente el reconocimiento. «No esperaba que esto pudiera llegar después de tanto tiempo retirada. Es un honor, estoy sin palabras. Gracias», dijo Toñi Vicente tras recoger el galardón.

La siguiente categoría fue la que valora el impulso a la mujer en el deporte. Con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, el BM La Jota y el Adapta Zaragoza también nominados, se llevó el premio el Torneo femenino de Tenis de Tauste. Subió a recoger el premio, entregado por Victoria Rull Rodríguez, directora médica del Hospital Universitario Quirónsalud de Zaragoza, el actual director del torneo, Luis María Luis Garbayo, quien dedicó unas palabras de agradecimiento y recordó al figura de su máximo impulsor durante casi décadas. «No nos esperábamos este premio. Felicitar a las nominadas, dar la gracias a todos los patrocinadores que hacen posible el Open Villa de Tauste. También dar las gracias al Ayuntamiento de Tauste, que mejora las instalaciones cada año y nos ayuda un montón. Por último, me gustaría dedicar este premio a una persona que llevaba 39 años de director. La semana pasada hicimos 40, yo solo llevo un año como director. Este premio va por ti, Antonio (Maciá)», afirmó.

Volvió a subir al escenario Laura Prada para entregar el premio a mejor deportista, que fue para Inés Bergua con la triatleta Marta Pintanel, la campeona del mundo de natación adaptada María Delgado y la jugadora de balonmano Danila So como nominadas. El trofeo de Inés, que corona así un año excepcional tras lograr tres medallas de oro en competiciones europeas de gimnasia rítmica, lo recogió su padre, ya que ella se encuentra en una concentración preparando el Mundial. Aun así, se proyectó un vídeo con sus palabras en agradecimiento al galardón: «Me gustaría estar presente con todos vosotros. Dar las gracias a El Periódico de Aragón, al jurado y a todas las personas que hacen posible este premio, me enorgullece como deportista y como persona. Agradezco que premiéis este sacrificio que hay cada año, que no es para una medalla concreta sino para un camino que hay detrás», comentó.

Además, puso en valor el acompañamiento de las personas que le han ayudado durante su trayectoria deportiva: «Gracias, papá y mamá, por recoger este premio y por recogerme siempre. No sería posible sin vosotros. Destacar que me parece imprescindible que se siga premiando el deporte femenino y todas estas horas que hay detrás. Espero seguir llevando el nombre de Aragón y de España muchísimo más lejos y muchísimo más alto».

Por último, llegó el reconocimiento en la única categoría grupal de las cuatro: el de mejor equipo de la temporada. Recayó en el Casademont Zaragoza. El conjunto aragonés suma esta distinción a una excelente campaña en la que se proclamó campeón de la Supercopa, finalista de la competición doméstica y medalla de bronce en la Euroliga Femenina. Lo entregaron de forma conjunta la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el director Ricardo Barceló. Lo recogió Fernando Ramiro, patrono de la Fundación Basket Zaragoza, quien aprovechó para recordar que «el deporte es una herramienta de superación y de igualdad», antes de hacer el premio extensible a todo el deporte femenino de la región: «Queremos compartirlo con todas las mujeres que dentro y fuera de las pistas contribuyen al crecimiento del deporte femenino».

Por último, antes de concluir con la foto grupal de todas las premiadas y nominadas, tomó la palabra Mar Vaquero para agradecer a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la organización de esta gala y poner en valor su importancia. «La verdad es que, si gana el deporte aragonés, ganamos todos y es un logro que, como sociedad, podemos compartir. Agradezco a los presentes y a los organizadores. No solo a los que han sido reconocidos, sino a todos y cada uno de los nominados, porque de todos es el éxito del deporte aragonés».

Quiso también dar el pésame a familiares y amigos de Begoña Gómez, madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala 10, que falleció durante la celebración del ascenso del equipo a Primera División, «en nombre del Gobierno de Aragón, pero también de todos los aragoneses que sentimos esta pérdida». Vaquero explicó que estos premios sirven para «defender no solo el éxito, sino algo muy importante que entraña el deporte, que son esos valores».

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Hizo un breve repaso de la historia del deporte femenino, que «es una historia de superación y también una conquista a lo largo de los años». También se acordó de referentes como Conchita Martínez o Teresa Perales y expresó su firme idea de que la situación «ha cambiado gracias a las mujeres que, con espíritu de superación, han conseguido ser referentes en el deporte, no solo gracias al éxito individual y personal, sino también colectivo». Por último, aseguró que, desde el Gobierno de Aragón están «convencidos de que merece la pena apostar por el deporte».