Eva Amaral: la 'Revolución' que agitó conciencias en el festival Sonorama Ribera

Si hay una imagen que quedó grabada en la retina de los asistentes al Sonorama Ribera de 2023, fue la de la cantante Eva Amaral (Zaragoza, 1972) quitándose la camiseta como acto reivindicativo. Un gesto en solidaridad con la cantante Rocío Ríos, quien el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBi en Murcia también se quitó la camiseta, acto que un agente municipal trató de impedir en plena actuación. Un gesto de apoyo que Eva Amaral acompañó con su canción `Revolución´, uno de los iconos de este grupo aragonés con 25 años de trayectoria. Con ocho álbumes de estudio y múltiples colaboraciones, que van desde Enrique Bunbury o Barón Rojo, a Miguel Ríos o la Ronda de Boltaña, Amaral cuenta en su haber con múltiples premios a lo largo de su carrera, como los Ondas, el MTV European Músic Award o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Eva Amaral comenzó su carrera musical a finales de los años noventa en Zaragoza, pero no fue hasta 1998 cuando publicó su primer álbum de estudio, `Amaral´, al que siguieron `Una pequeña parte del mundo´ en el año 2000 y `Estrella de mar´ en el 2002, este último el disco nacional más vendido en España en ese año. A estos discos le siguieron `Pájaros en la cabeza´ (2005), `Gato negro, dragón rojo´ (2008), `Hacia lo salvaje´ (2011), `Nocturnal´ (2015) y `Salto al color´ (2019).

Icónica foto de Amaral en el festival Sonorama / Efe

Además del castellano, Amaral ha cantado en idiomas como el aragonés, euskera, gallego, catalán, inglés, francés e italiano

Una carrera con más de cuatro millones de discos vendidos, en la que ha realizado más de tres decenas de colaboraciones con artistas como Enrique Bunbury, Antonio Vega, Ariel Rot, Mikel Erentxun, Tam Tam Go, Jaime Urrutia, Los Secretos, Aurora Beltrán, Miguel Ríos, Love of Lesbian, La Ronda de Boltaña o Izaro. Una artista que ha maridado su potente voz con idiomas (además del castellano) como euskera, gallego, catalán, inglés, francés, italiano y, como no podía ser de otra manera, aragonés.

Nombre: Eva María Amaral Lallana Profesión: Cantante y compositora Cargo: `Frontwoman´ grupo Amaral Lugar de nacimiento y fecha: Zaragoza, 1972 Trayectoria: Eva Amaral estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Tras 25 años en la música, ha publicado ocho discos de estudio, así como discos en directo y recopilatorios. Amaral ha actuado con artistas como Bob Dylan, y ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2021), Golden Music Award de Los40 Music Awards (2019), Premio Shangay (2012), Premio Nacional de las Músicas Actuales (2010), diez Premios de la Música (2003, 2006 y 2009), dos Premios Ondas (2002 y 2015), dos MTV European Music Award (2002 y 2008), cinco Premios de la Música Aragonesa (2005, 2009, 201 y 2012) y varias nominaciones a los Grammy Latinos, entre otros reconocimientos. Actuó en el macroconcierto benéfico en Hyde Park (Londres) en 2008, con motivo del 90 cumpleaños de Nelson Mandela.

Amor por la naturaleza

La música y la voz de Eva Amaral trasciende a géneros y generaciones, y en sus letras se atisba un amor por la naturaleza (y en particular por las aves) que muestra en sus redes sociales. La música era el medio de vida de su padre, maestro de banda, así como el entretenimiento de una niña que no jugaba con muñecas y que gustaba de reunirse con su primo para tocar canciones. Antes de decidirse por la música, Amaral estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, situada entonces en la Plaza de Los Sitios de la capital aragonesa.

En 1992 conoció a su pareja artística (durante años, también personal) en el bar Central de Zaragoza, y desde entonces no han parado de componer y de viajar con su música a lugares como EE.UU, Chile, China o Inglaterra. Lugar este último donde fue Amaral el único grupo español en participar en el macroconcierto benéfico en Hyde Park (Londres) en 2008, con motivo del 90 cumpleaños de Nelson Mandela, expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, en el que participaron Amy Winehouse, Joan Báez, Simple Minds o Zucchero, entre otros músicos.

