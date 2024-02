Pilar Gil Fernández: "La intervención humana en Machine Learning es muy importante"

Pilar Gil (Zaragoza, 2000), graduada en Física y Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, fue una de las 16 mujeres galardonadas en 2023 en los premios Wonnow, entre un millar de candidaturas procedentes de 77 universidades españolas. Unos galardones de Caixabank y Microsoft que reconocen las carreras universitarias de mujeres en grados STEM. Machine learning y Big Data son conceptos con los que trabaja día a día, en la búsqueda de modelos de Inteligencia Artificial que sirvan para extraer patrones e información de volúmenes de datos imposibles de procesar por la mente humana. Eso sí, con la indispensable intervención humana que valide unos resultados y procesos que están marcando un antes y un después en la ciencia, apunta la matemática aragonesa.

El premio obtenido por Pilar Gil consta de un periodo de prácticas remuneradas en Caixabank y otro periodo de mentoring con Microsoft. “Está siendo una experiencia superformativa. En mi caso personal, no tenía claro qué quería hacer este año, y tenía ganas de poner en práctica toda la teoría que he ido acumulando a lo largo de la carrera, me está gustando mucho la experiencia”, valora. Un galardón que le sitúa como una de las 16 jóvenes graduadas en disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de entre mil que se presentaron en España a la sexta edición de Wonnow.

“Todas estamos en proyectos que tienen que ver con Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial, temas que se escuchan ahora tanto. Algo muy importante, sobre todo en un banco, donde se trabaja con muchísimos datos. Con mi trabajo intentamos buscar información, patrones, que manualmente no se pueden interpretar. Construimos modelos de inteligencia artificial para extraer información de esos datos”, explica la científica aragonesa. “Cuando programas de manera tradicional, tú le enseñas a un algoritmo que haga una cosa, le enseñas las reglas. Pero en Machine Learning es el modelo el que deduce las reglas en base a los datos que tú le pasas. Si hay algún tipo de información `oculta´ en tus datos, con el Machine Learning puedes interpretar los resultados. La intervención humana es muy importante, hay que validar esos datos”, valora Gil.

Una disciplina retadora

Para Pilar Gil, estudiar el doble grado de Física y Matemáticas fue resultado de un proceso natural que comenzó en la escuela. “De pequeña me gustaban todas las asignaturas, menos la educación física, porque estaba convencida de que se me daba mal el deporte”, bromea. “Las matemáticas o la física me parecían un puzle, retadoras… me entretenían. Cuando en los últimos años de colegio, empecé a ver cómo en Física dábamos cosas superinteresantes, como, por ejemplo, explicar cómo funciona la gravedad, la física nuclear, la óptica… eran tantos campos muy diferentes, me parecía muy completo. Me metí a la carrera por eso”, comenta.

Aunque la física zaragozana ha entrado en el mundo profesional de forma inmediata, es consciente de que su caso no es común en el estándar de su generación. “A día de hoy, los jóvenes tenemos una situación de precariedad laboral. Somos personas muy formadas, que tal vez no tenemos la experiencia de una persona senior, pero venimos muy motivados, con muchas ganas de aportar ideas”, asevera una recién graduada que confiesa encontrarse en un cruce de caminos profesional ante el amplio abanico de posibilidades que ofrece su formación. “La dificultad con la que me encuentro es no tener una idea muy clara de hacia dónde me voy a enfocar. Es una carrera muy técnica, con muchas salidas, pero no son salidas estándar”, comenta.

Infundir confianza

La física y matemática aragonesa está dando sus primeros pasos en el mundo de la empresa, pero no es ajena al hecho de que, en lo que respecta a la igualdad en el empleo, “aún hay mucho camino por andar. Estoy segura de que si le preguntas a una mujer que lleva mucha más trayectoria puede que sea algo menos optimista que yo. En la carrera éramos mitad chicas, mitad chicos, siempre me sentí tratada como una igual respecto a mis compañeros. Aunque que es verdad que teníamos muchas menos profesoras que profesores. En el mundo de la empresa, como es un banco, sí que está todo bastante igualado. Pero creo que cuando te vas a perfiles más técnicos se sigue notando esa brecha. En ciberseguridad se nota que hay menos chicas que en otros departamentos”, aprecia. Algo que también “se nota en la confianza que quizá tenemos las mujeres para presentarnos a según que ofertas laborales, puestos de dirección… Veo que hay empresas que tienen la iniciativa de fomentar que las mujeres opten a determinados puestos, porque están igual de cualificadas que los hombres. A veces falta esa confianza”, valora.

Pilar Gil se sitió atraída por los contenidos STEM desde muy niña, una edad en la que “es muy importante, y que creo que cada vez se hace más, acercar tanto a niñas como a niños a la tecnología y la ciencia. Yo de pequeña estaba más en contacto con el mundo de las humanidades o las ciencias sociales, porque es lo que más ves en tu día a día, en la cultura. Y te distancias un poco de la ciencia. Y cuando te fijas en los referentes y ves que ya está ese sesgo, que igual hay más hombres, inconscientemente te frena un poco. Yo creo que la clave es acercar, desde las generaciones más jóvenes, la ciencia a las personas”, explica.

Y, sobre todo, anima a las niñas de hoy interesadas por las STEM a “que se atrevan. Muchas veces no perseguimos según qué oportunidades por el miedo al `no´. Y el primer `no´ que te llevas es si no lo intentas. Si yo no me hubiera presentado a los premios no los habría ganado, porque no lo habría intentado. Las animo a que persigan su curiosidad, si hay algo que les interesa que indaguen más al respecto, que sean curiosas, que pregunten, que hablen con gente, que se apoyen en gente de su entorno que pueda tener experiencias parecidas”.

Física, empatía y tolerancia

La ciencia y la poesía en ocasiones se alían en mensajes que transmiten realidades tanto del terreno de la física y como de lo humano, apunta Pilar Gil. “Hay una frase que me gusta mucho de Kase.O, que dice `todo es del color de la luz que recibe´. Me gusta mucho, porque tiene su puntillo de física, porque es verdad, todo es del color de la luz que recibe, y el mensaje que tiene por detrás me parece muy potente. Se puede aplicar tanto para relativizar los problemas que tienes en el día a día, como para ser consciente de que cada persona vive su mundo, su historia, y que no todo el mundo ve el mismo objeto desde la misma perspectiva. Cada persona está viviendo en su realidad. Cuando hablamos con otro hay que tener en cuenta las circunstancias de la otra persona y ser un poco comprensivo y empático en esta vida”, afirma.