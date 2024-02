Marta Fernández: "La igualdad de oportunidades es un reto común para toda la sociedad española"

Marta Fernández (Zaragoza, 1966) se alzó el 23 de junio de 2023 como la undécima persona en ocupar la presidencia de las Cortes de Aragón. Y como la segunda mujer de la historia de las cortes modernas, tras Violeta Barbas, en ostentar dicho cargo. Una labor institucional que desempeña tras una carrera profesional dedicada al Derecho y la empresa, como responsable de Recursos Humanos empresas del sector energético. Esta abogada zaragozana “borjana de adopción, aragonesa y española por definición y con vocación de servicio público”, apunta, ha creado el primer gabinete del parlamento autonómico compuesto íntegramente por mujeres.

La elección de Marta Fernández como presidenta de las Cortes de Aragón se suma a la de otras tres mujeres que ocupan, desde junio de 2023, las alcaldías de las tres capitales aragonesas: Natalia Chueca en Zaragoza, Lorena Orduna en Huesca y Emma Buj en Teruel. Un hito sin precedentes que valora como “algo que debería considerarse lo normal en una sociedad como la nuestra, en una época como la actual, y en un Estado democrático de derecho, donde la igualdad de oportunidades figura tanto en nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución, como en la voluntad y valores comunes”.

Nombre: Marta Fernández Martín Profesión: Licenciada en Derecho Cargo: Presidenta de las Cortes de Aragón Lugar de nacimiento y año: Zaragoza, 1966 Trayectoria: Licenciada en Derecho, ha desempeñado su carrera profesional en el ámbito del Derecho y la empresa, como responsable de Recursos Humanos en empresa del sector energético. Marta Fernández ha permanecido durante todo su periplo del lado del emprendimiento y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las aspiraciones y capacidades personales y profesionales. La presidenta de las Cortes de Aragón accedió a la política de la mano de Vox. Frase que se aplica en su día a día "Empléate a fondo. El que no trabaja no se equivoca"

La abogada, que entró en política como diputada por Vox en la pasada legislatura, ha desarrollado su carrera profesional sin haber encontrado “más dificultades que las conocidas para cualquier persona que asume sus retos y trabaja para conseguirlos” por el hecho de formar parte del género femenino. “Cierto es que en la sociedad se dan situaciones de dificultad, para muchas personas, hombres y mujeres, y ahí me preocupan especialmente los más jóvenes. Considero que la igualdad de oportunidades es un reto común para toda la sociedad, con independencia de quiénes seamos y dónde nos encontremos”, apunta. “Hasta el momento en el que tuve el honor de asumir la presidencia del parlamento, no tuve la conciencia de que ser mujer me condicionara personalmente para acceder a la política y las instituciones, y trabajar en ellas para prestar un servicio. Más que a mí, parece que es a determinada opinión pública o medios a los que les ha parecido sorprender. Tras mi toma de posesión, algunos medios pusieron el acento en el largo de mi falta o en mis pendientes. Me gustaría que se me juzgara por mi trabajo, por mis obras y mi dedicación a los aragoneses”, comenta.

Sin techos de cristal

Marta Fernández, quien destaca el hecho de haber conformado “el primer gabinete íntegramente femenino en cuarenta años de parlamento”, que ha no ha sido elegido “por ser mujeres, sino por ser las mejores”, considera que “la sociedad, y su reflejo, que es la política en las instituciones, ha superado” el techo de cristal. “Las Cortes de Aragón y el propio gobierno autonómico, así como nuestras principales alcaldías, son muestra de ello”, especifica.

En este sentido observa que la presencia femenina en política “es imprescindible, como lo es todos los ámbitos de la sociedad, por definición y por la lógica más elemental: somos la mitad de la población. Mi experiencia en este sentido es, y ha sido, muy positiva, tanto en mi formación política, desde el inicio de mi carrera como diputada, y hoy, como presidenta de un parlamento compuesto por hombres y mujeres que representamos a la voluntad de los aragoneses”, argumenta, al tiempo que anima a los más pequeños que pudieran sentirse inspirados por sus pasos a “que trabajen, que se formen de manera constante, que persigan sus sueños con convicción. Está demostrado que se puede, se debe y es positivo para la sociedad.