Silvia Plaza: "Me alegro de que cada uno pueda elegir, lo importante es que haya libertad"

Silvia Plaza (Zaragoza, 1986) ha estado a la cabeza de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) hasta enero de este año 2024, fecha en la que comenzó su andadura como directora de la Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP) en Aragón. Una carrera directiva sin freno para una abogada cofundadora de Mercurio Abogados, que fue elegida en 2023 como una de los 100 Líderes Jóvenes más influyentes por el Global Leaders Summit.

La abogada zaragoza fue uno de los tres jóvenes aragoneses elegidos entre los 100 líderes jóvenes mundiales por Global Leaders Summit, “una asociación que busca líderes mundiales que puedan servir de referente a jóvenes africanos en temas de liderazgo. Fuimos con otros tres compañeros de Zaragoza, Luis Martín, actual presidente de AJE, y Alejandro Vallespín, fundador de The Animal Brand, como representación europea. Al evento vino gente del mundo empresarial de todo África, mucha gente joven, fue una experiencia increíble. Ahí te das cuenta del nivel que hay, de creatividad, de empresas y, sobre todo, de personas. No nos damos cuenta de eso, fuera se nos reconoce y se nos ve. Tenemos que creérnoslo un poco más”, apunta la empresaria zaragozana, elegida este año directora de ADP Aragón, tras su paso de cuatro años por la dirección de AJE. “Sustituyo a Javier Pardo, que ha estado catorce años en este puesto. Asumo un reto muy importante porque él ha hecho un gran trabajo, y porque es una asociación donde están empresas de mucho nivel, las principales empresas que tenemos en Aragón. Estoy muy ilusionada con este proyecto”, comenta.

Puertas abiertas

En la carrera profesional de Silvia Plaza “se me han abierto muchas puertas” y no ha encontrado “techos de cristal. Como tal, no creo que existan para las mujeres”, afirma. De hecho, según comenta hay una “demanda” de mujeres para “puestos directivos de primer nivel”. En este sentido, considera que existen “mujeres que eligen tener otro tipo de responsabilidades o puestos, porque quieren ocuparse de otras cosas”, y que “socialmente creo que ya está entendido que hay una igualdad”. De esta forma, no cree que haya “un techo de cristal al que no puedo ascender porque no me dejan. Me alegro de que cada uno pueda elegir lo que quiera, lo importante es que hay libertad”.

Nombre: Silvia Plaza Tejero Profesión: licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Cargo: directora de APD Aragón y responsable de financiación de proyectos de I+D+i en KAUDAL Lugar de nacimiento y fecha: Zaragoza, 1986 Trayectoria: Silvia Plaza es miembro fundadora de la asociación Aragón Business Angels (Araban) y socia cofundadora de Mercurio Abogados, firma especializada en empresa, urbanismo y medio ambiente. Pertenece al comité directivo de Cepyme y fue, hasta enero de 2024, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). Desde 2012 es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en el área de Derecho Mercantil y es colaboradora habitual en tertulias de actualidad jurídica y empresarial en diversos medios de comunicación. En 2023 fue incluida en la lista de los 100 Jóvenes Líderes Más Influyentes por el Global Leaders Summit y en 2024 ha sido nombrada directora de ADP, asociación para el progreso de la dirección. El lema de su día a día: "Hagas lo que hagas, hazlo con corazón"

Silvia Plaza proviene un ámbito, el de la abogacía, en el que “hay muchísima presencia femenina”. Aunque sí que reconoce que, en otra de sus facetas, la empresarial, “depende del foro al que vayas, haya más presencia femenina o menos. Pero veo una preocupación generalizada en todos los foros por la incorporación de mujeres. Hay un recorrido largo de liderazgo femenino”, apunta. Una situación que va cambiando gracias a la “evolución temporal y generacional, creo que cuanto se vayan incorporando personas degeneraciones más jóvenes, más presencia femenina va a haber”. Y también gracias al “trabajo de generaciones anteriores, donde las cosas eran de otra manera. En el mundo empresarial no había tantos referentes femeninos. Tenemos que estar agradecidas del trabajo que han hecho otras mujeres, y ser conscientes, también, de que la realidad de lo que vivimos hoy en día es otra”, reflexiona.

“La incorporación de mujeres debe hacerse, en mi opinión, de manera natural y conforme a lo que requieran las organizaciones”, comenta. Y siempre en base a criterios de capacitación e idoneidad, explica. Un trabajo de capacitación que recomienda las futuras generaciones de mujeres, hoy todavía niñas, a las que diría “que se respeten a si mismas, que respeten su esencia, que confíen en sí mismas y que aborden todos los retos trabajando, poniendo todo el empeño y el corazón en conseguirlo. Y pidiendo también ayuda, que a veces nos cuesta, pero seguro que se encuentra más puertas abiertas de las que se espera”, concluye.