Salma Paralluelo: la velocista que trajo a España la Copa del Mundo de fútbol

Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003) se alzó, con apenas 20 años, como campeona del mundo de fútbol en el campeonato celebrado en Australia y Nueva Zelanda el pasado año 2023. Un hito sin precedentes en la historia del fútbol femenino español que Salma Paralluelo suma a sus logros como atleta: dos medallas de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en 2019, y bronce en el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta en 2019. Marca esta última que la erigió, con 15 años y tres meses, en la atleta más joven en ganar una medalla nacional en categoría absoluta desde que lo hiciera Isabel Mozún en 1974. Destacada en su actual equipo, el Fútbol Club Barcelona, por ser una delantera polivalente, física y veloz, Salma Paralluelo fue incluida por la revista Time su lista Time100 Next como una de las personalidades mundiales emergentes de 2023. Unos logros al que se añade, desde el 28 de febrero de 2024, la Liga de Naciones Femenina UEFA.

Nombre: Salma Celeste Paralluelo Ayingono Profesión: Futbolista Cargo: Delantera en el Fútbol Club Barcelona y miembro de la Selección Española Femenina de Fútbol Lugar de nacimiento y fecha: Zaragoza, 2003 Trayectoria: Salma Paralluelo debutó como futbolista en el Zaragoza CFF, de la Segunda División Femenina de España, al cumplir los 15 años, la edad mínima para poder competir en categoría nacional. En 2019 fichó por el Villarreal CF, de la misma categoría. En el año 2018 fue campeona de Europa con la selección española femenina Sub-17. En 2022 fue convocada para jugar la Eurocopa, pero no pudo participar debido a una lesión. En 2022 fue fichada por el FC Barcelona y ganó la Copa del Mundo Sub-20, donde además fue elegida la mejor jugadora de la final. En 2023 ganó la Liga, la Supercopa de España y la Champions League con el FC Barcelona, así como la Copa Mundial Femenina de 2023, disputada en Australia y Nueva Zelanda. Fue proclamada mejor jugadora joven de este último torneo. En 2024 se alzó con la Liga de Naciones Femenina UEFA con la selección femenina. Como atleta, Paralluelo consiguió su primera medalla en categoría absoluta en el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta de 2019 (bronce), y fue la atleta más joven en participar en el Campeonato de Europa de ese mismo año. En 2019 también ganó dos medallas de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. En 2022 anunció que abandonaba el atletismo para dedicarse en exclusiva al fútbol.

Aunque si por algo es recordada Salma Paralluelo es por sus triunfos como futbolista. La deportista aragonesa de ascendencia ecuatoguineana por parte de su madre debutó en categoría absoluta en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, de la Segunda División Femenina española, al cumplir 15 años, la edad mínima requerida para competir en categoría nacional. Posteriormente, en 2019, fichó por el Villarreal Club de Fútbol, de la misma categoría, para pasar en 2022 a la Primera División de la mano del Fútbol Club Barcelona. Un equipo con el que ha conseguido una Liga, una Supercopa de España y una UEFA Women´s Champions League, todos ellos títulos conseguidos en la temporada 2022/23. Además, Salma Paralluelo ha ganado con la selección femenina de fútbol un Campeonato Europeo Sub-17, una Copa Mundial Sub-17, una Copa Mundial Sub-20 y una Copa del Mundo en 2023, triunfo este último que la ha situado en el Olimpo de las mejores deportistas de la historia.

Salma Paralluelo, en la gala del Balón de Oro 2023 / TWITTER / Salma paralluelo

Una carrera meteórica que le ha valido también el Premio Princesa Leonor a la deportista española menor de 18 años más destacada del año 2018, el Premio Puskas al mejor gol en 2022, y los premios The Best, Golden Girl y el Balón de Bronce en 2023. Además, la revista Time la incluyó en su lista Time100 Next como una de las personalidades mundiales emergentes de 2023.