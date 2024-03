“La curiosidad y el pensamiento crítico y tecnológico no son masculinos ni femeninos”

Patricia Heredia (Huesca, 1980) y Valeria Corrales (Huesca 2008) se conocieron en un taller organizado por la primera cuando la más joven del tándem tenía menos de diez años, y ya desde ese momento sus mentes hicieron `match´científico con ValPat, su canal divulgación STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Una iniciativa que en apenas seis años de recorrido las ha llevado a eventos internacionales de primer nivel como Expo Dubái 2020, Mobile Week Barcelona o Edutalks de Microsoft, como referentes en el mundo de la divulgación tecnológica y científica. Con 20.000 seguidores en su canal de Youtube, Patricia y Valeria han sido galardonadas con múltiples premios, y son madrinas de la Alianza STEAM del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco de la cual impartieron en 2022 una charla con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría. Un espejo en el que se miran cada día miles de niñas y niños de toda España y América Latina, cuyo interés por la tecnología despierta gracias a los proyectos e ideas de estas dos emprendedoras aragonesas que se sitúan en la lista Forbes España de emprendimiento creativo y 'changemaking'.

ValPat (acrónimo que une las tres primeras letras de los nombres de sus fundadoras) es un canal de divulgación tecnológica que surgió del encuentro de Patricia Heredia, ingeniera en Telecomunicaciones, y Valeria Corrales, entonces una niña de ocho años con una gran curiosidad por la ciencia y la tecnología. Un proyecto que surgió en paralelo a Minivinci, una academia de robótica y programación oscense que Patricia fundó tras varios años de trabajo en el desarrollo de sistemas de comunicación por IP, gracias a la cual las emprendedoras se conocieron. Tras una charla con los padres de la menor, Patricia y Valeria comenzaron a trabajar en la idea de la divulgación STEM dirigida a los más pequeños. “Grabábamos vídeos con el móvil, duraban veinte segundos. En ellos Patricia me preguntaba qué había hecho y yo lo enseñaba, pero no explicábamos nada”, recuerda Valeria con simpatía sobre los comienzos de ValPat.

Para solventar las limitaciones tecnológicas de sus inicios, en 2019 lanzaron una campaña de crowdfunding en Kickstarter para conseguir un equipo técnico adecuado para la realización de vídeos más profesionales, gracias a los cuáles difundir sus propuestas y recursos para la promoción de vocaciones tecnológicas. A través de esa campaña y del patrocinio empresarial, lograron un crecimiento orgánico del canal de Youtube que fue exponencial poco tiempo después, tras el estallido de la pandemia. No en vano, ambas emprendedoras consiguieron realizar directos durante cien días seguidos en ese periodo, con los que ayudaron a cientos de niños y jóvenes de toda España y América Latina que quedaron recluidos en sus casas a causa de las medidas de confinamiento, sin contacto con la escuela ni sus semejantes. “Hicimos cien proyectos diferentes, todos los días, con plataformas gratuitas. No podíamos proponer proyectos en los que se compraran materiales, porque no podían salir”, recuerda Patricia. “Yo tenía clases online, hacíamos los directos cuando yo acababa las clases, estábamos más de una hora. Al ser directos podíamos hablar con los niños que nos veían, estaba `superguay´ porque compartían con nosotras sus proyectos, y nosotras los mostrábamos. Les encantaba, por que veían en directo su propio juego. Podíamos hablar con ellos y ellos podían hacernos preguntas”, rememora su compañera Valeria.

Nombre: Patricia Heredia y Valeria Corrales. Profesión: Patricia Heredia es Ingeniera de Telecomunicaciones y divulgadora científica. Valeria Corrales es estudiante de 4º de la ESO y divulgadora científica. Cargo: Patricia Heredia es fundadora de MiniVinci y cofundadora, junto con Valeria Corrales, del canal ValPat STEM (20.000 seguidores) de divulgación científica dirigido a niños y jóvenes. Lugar de nacimiento y año: Patricia (Huesca, 1980), Valeria (Huesca, 2008). Trayectoria: Patricia ha sido desarrolladora de sistemas de comunicaciones por IP y equipos electrónicos para sistemas RTOS y fundadora de la academia de robótica y programación MiniVinci. Está en la lista Forbes España de las 100 mentes creativas en los negocios, y ha sido galardonada con el Premio Pioneras IT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación), el Premio AI-Youth Talent 2022 (Asociación AI-Network), Premio Ingenia 2022 (Instituto Ingeniería de España), accésit Innovactora Winn 2021, y Premio Empresa Junior (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón). Valeria es estudiante de 4º de la ESO y cofundadora de ValPat. Está en la lista Forbes España de los 23 `changemakers´ del 2023, y ha sido galardonada con el Premio Marca Aragón 2023 (Nuevas Generaciones Aragón); premio Inspiring Girls 2018; y premio a la mejor estudiante STEM de Secundaria de España en la primera edición de los STEM Talent Girl Awards (Fundación ASTI en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León). Ambas emprendedoras han recibido diversos premios por su actividad divulgadora en ValPat: Premios Pyme Huesca 2020 (Banco Santander y Cámara de Comercio de Huesca); Premio Innovadoras TIC (Fundación Cibervoluntarios); segundo premio en los Premios Innovactoras 2021 en la categoría Innovactora Winn; premios INGENIA 2022 del Instituto de Ingeniería de España; mención especial en el Education Changemakers Open Awards 2023; premio Pajarita de Oro en la categoría de Sociedad en los Premio Altoaragoneses del Año 2024 (Diario del Alto Aragón). Frase que aplican en su día a día: Valeria: "Yo siempre pienso que cada día es una oportunidad nueva para aprender y para compartir el conocimiento. También que tengo que atreverme a enfrentarme a nuevos desafíos y seguir creando sin límites". Patricia: "La tecnología es una herramienta al servicio de las personas, pero somos las personas las que con nuestros sueños y nuestro trabajo vamos a provocar los cambios"

La importancia del ejemplo

La suma del talento de una consolidada ingeniera en Telecomunicaciones y de una estudiante con una acusada vocación tecnológica, ha tenido un efecto que la misma Patricia ha podido comprobar, tanto en la evolución de las estadísticas de las redes sociales del proyecto, como de las matriculaciones en su academia. “El porcentaje de niñas en la academia ha ido subiendo con la edad de Valeria. Al principio, había un 6% de niñas que venía a los talleres. En un año subió a un 24% en su rango de edad. Es más difícil que una chica con 15 años directamente diga que le gusta hacer esto si no lo ha probado antes”, explica Heredia. “Hay niñas que igual tienen miedo, porque les han dicho que la tecnología es para chicos, o no les han dado la opción de probarlo, o no les compran un Lego solo porque son chicas. Al vernos a nosotras, y yo que tengo quince años y estoy más cerca de su edad, igual sí que se animan un poco más. Nos ven a nosotras y se dan cuenta de que es fácil y divertido”, valora Corrales.

Tanto a Valeria como a Patricia el interés por lo tecnológico les surgió en la infancia, la época en la que la ingeniera considera que es indicada para el despertar de vocaciones. “A mí me empezó a gustar cuando tenía seis o siete años. Mi padre me regaló una muñeca de EE.UU llamada Goldieblox, con la que venían muchísimas piezas. Yo buscaba en Youtube, por ejemplo, `Goldieblox carroza´, y construía una carroza con las piezas que venían con la muñeca. No era programación, pero si construir, y a mí me gustaba mucho. Como mis padres veían que me gustaba, buscaban más opciones para que siguiera aprendiendo: me compraban kits de Lego, aprendí a programar viendo vídeos en Youtube… y después fui al taller de Patricia”, comenta Valeria. Una situación similar a la que vivió su compañera en su infancia. “He sido muy curiosa desde pequeña. Me gustaban las matemáticas, pero también me gustaba dibujar y pintar. Les hacía vestidos recortables a mis muñecas, pero también les hacía carritos con alambre, cinta aislante, un muelle… un poco estilo `MacGyver´. Recuerdo cómo hice con mi abuelo un mando a distancia con un palo de escoba y un guante relleno de algodón y arcilla. Hacía cosas con lo que tenía, porque entonces no tenía kits de Lego. Cuando mis amigas se compraban la Superpop yo me compraba la Muy Interesante o la Computer Hoy”, rememora la ingeniera oscense.

Comentarios con sesgo de género

Desde la creación de ValPat, sus fundadoras han sido invitadas a multitud de eventos relacionados con las STEM: Expo 2020 Dubai; Santander Women Now; Edutalks de Microsoft; Mobile Week de Barcelona; Female Founders Day; Innovators (INDRA) ; Facebook; IBM; Google; Nintendo; Inditex; Pfizer; Talent Woman España; Global Awards – Women that Build Edition (Globant); Technovation Girls by Ricoh; Marker Faire Galicia; Reto Digicraft (Fundación Vodación España); Immune Dialogues (Immune Technology Institute); Fundación Telefónica; Stem Women Congress; Women in Mining & Industry Spain; Congreso Internacional Virtual Usatic; Festival Tekla (embajada de Suiza en España) ; Amcham Spain Summit (Cámara de Comercio de EE.UU en España) ; Alianza Steam (Gobierno de España) ; I AM STEM (Gobierno de Aragón) ; o Mujeres en Digital (Ayuntamiento de Zaragoza).

Valeria Corrales: "La tecnología no tiene límite, puedes hacer cualquier cosa que imagines"

Toda una trayectoria de éxito en la que Patricia ha sido su “propia jefa”, algo que le ha permitido “modelar el entorno”. Además, reconoce que el hecho de no tener hijos en este momento contribuye a “sacar más tiempo y energía para Val Pat”. Una carrera en la que, aunque ha llegado donde ha querido sin sentir la presencia de obstáculos por su condición de mujer, es “plenamente consciente de que hay mucho trabajo por hacer para conseguir la igualdad, los techos de cristal siguen existiendo. Incluso en Youtube hay muchas divulgadoras que reciben comentarios en los que las cuestionan, cuando igual hay un divulgador hombre que dice algo similar y no recibe ese comentario”, apunta una ingeniera que reivindica el poder de la divulgación en el despertar de vocaciones científicas en las niñas. “Nosotras no estamos fomentando que todas las niñas sean ingenieras, ni que todas las niñas sean científicas, pero que no sea porque no lo conozcan. Reivindicamos que les den la opción”, asevera mientras afirma que “es innegable que históricamente la mujer tanto en tecnología como en emprendimiento nos enfrentamos a desafíos adicionales que los hombres no tienen. El techo de cristal sigue allí, queda mucho trabajo por hacer para asegurar esta igualdad”.

La tecnología en la infancia

La presencia de cada vez más mujeres en el universo tecnológico responde a razones, explica Patricia Heredia, que requieren de diferentes soluciones. Aunque la oscense tiene claras varias de ellas. “Fomentar la tecnología desde edades tempranas, con juegos, experimentos, desde los propios colegios. Hay educadores que siguen nuestro canal y hacen nuestros experimentos en sus clases. De cara a las familias, que intentemos vigilar el comportamiento tanto en el lenguaje como en los juguetes, poner a su alcance todo tipo de herramientas y juegos. Ofrecerles ejemplos a seguir, es importante cómo ahora ya se empiezan a ver científicas antiguas en los libros de texto, pero también es importante ver ejemplos actuales y cercanos, de su entorno. También las redes de apoyo para las niñas, que vean no son bichos raros, que no son las únicas”, apunta.

Unas medidas que pueden llevar a chicas como Valeria a fijarse en una disciplina tradicionalmente asociada al género masculino. Y es que, como ella misma afirma, “la tecnología no tiene límite, cualquier cosa que te imagines la puedes hacer. Aunque sea algo sencillo, como un programa con Scratch, si te apetece hacer un videojuego lo puedes hacer, si quieres construir un robot, también”. Por ello, anima a las niñas a acercarse a la tecnología y probar. “Yo les diría que lo prueben, hay muchas que tienen miedo. Si no les gusta, no pasa nada, pero lo tienen que probar. Les va a servir para todo, la tecnología está en todo y tienen que aprender ya. En el futuro habrá un montón de trabajos que no existen hoy, y tienen que estar preparadas. Yo lo probé y me encantó, seguro que a ellas también les encanta”, afirma una joven que, aunque aún no haya decidido qué disciplina escogerá en el futuro, si tiene claro que la quiere estudiar en EE.UU.

Patricia Heredia: "El componente tecnológico va a ayudar a la sociedad, gracias a ello se puede transformar y ayudar a mucha gente"

Patricia también anima a las niñas a acercarse a la tecnología, a “interiorizar que la curiosidad y el pensamiento crítico y tecnológico no es ni masculino ni femenino. La tecnología va a tener un gran impacto social, a veces piensan que no van a estudiar una carrera que tenga que ver con la tecnología porque quieren hacer algo creativo o social. El componente tecnológico va a ayudar a la sociedad, gracias a ello se puede transformar y ayudar a mucha gente. Que estudien, que se esfuercen, que trabajen en lo que les apasione, pero que incorporen este componente tecnológico”, explica.

Y como dice Valeria, sin límites. “Yo siempre pienso que cada día es una oportunidad nueva para aprender y para compartir. También pienso que tengo que atreverme a enfrentarme a nuevos desafíos y seguir creando sin límites”, asevera. Y como afirma Patricia, con las personas como el eje de todo. “La tecnología es una herramienta al servicio de las personas, pero somos las personas con nuestros sueños y nuestro trabajo las que vamos a provocar los cambios”, confirma.