Paula Ortiz: "Las películas son ejercicios de conocimiento humano, no debería haber límites"

Con tres de sus cinco películas estrenadas en apenas dos años, Paula Ortiz (Zaragoza, 1979) se alza como una de las directoras españolas más demandadas por las plataformas y productoras de cine. Tras el estreno de 'Teresa' y 'Al otro lado del río y entre los árboles' a finales de 2023, Ortiz dirige también 'Hildegart', un largometraje que gira en torno a una joven y destacada activista de principios del siglo XX que fue asesinada por su madre cuando apenas tenía 18 años. Una obra que ha dirigido para Amazon MGM Studios que se estrenará a finales del presente año 2024, la última creación de una directora que se hizo un hueco en la escena cinematográfica española gracias a su película 'La novia', filme que recibió doce nominaciones a los premios Goya, de las que se hizo con dos estatuillas. Un largometraje que también fue galardonado con seis Premios Feroz y varias medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, y que dio el pistoletazo de salida a la carrera de la directora zaragozana, una de las exponentes de un sector "pionero", apunta Ortiz, en "la conquista de los espacios de las mujeres".

Paula Ortiz rodó su primer largometraje en 2011, 'De tu ventana a la mía', una película protagonizada por Maribel Verdú ('El laberinto del fauno'), Luisa Gavasa ('La reina del sur') y Leticia Dolera ('Vida perfecta'), entre otros actores, que narra la historia de tres mujeres de edades y épocas distintas que, tras fracasar en el amor, deben afrontar su vida en un ambiente cerrado y hostil. La película obtuvo el Premio Internacional Pilar Miró a la Mejor Dirección Novel en la 56º edición de la Seminci de Valladolid, así como tres candidaturas a los premios Goya 2012: Mejor Dirección Novel, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción Original.

Nombre: Paula Ortiz Profesión: filóloga Hispánica y doctora. Cargo: directora, guionista, productora y docente universitaria. Lugar de nacimiento y año: Zaragoza, 1979 Trayectoria: Paula Ortiz es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y máster en Escritura para Cine y TV por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha formado en dirección en el Graduate Department of Film and Television de la Tisch School of the Arts (Universidad de Nueva York) y ha realizado estudios de guión en la UCLA (Los Ángeles), principal centro de formación cinematográfica de California. Ha sido miembro del Taller Bigas Luna, ha participado en la Screenwriters Expo de Los Ángeles y otros foros de guionistas de España y EE.UU. Ortiz es docente en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona y colabora en labores de docencia en la UCM, UAB, ECAM, ESCAC, TAI, Universidad San Pablo CEU, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Navarra, USJ, entre otras universidades. También es docente en talleres y seminarios de varios países de Europa y EEUU, como James Madison University (EE.UU), La Sorbonne (Francia), Trinity College (Irlanda) y Oxford University (Reino Unido), entre otras. Es miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y vicepresidenta y miembro fundador de EWA Network. Fue nominada al Goya 2011 a mejor director novel por `De tu ventana a la mía´, y al mejor guion adaptado en 2015 por `La novia´, película por la que ganó dos premios Feroz. Por `De tu ventana a la mía´ recibió el premio Pilar Miró 2011 en la Seminci de Valladolid, premio a la mejor ficción del Festival Internacional de Cine de Dhaka y premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Shanghai. El lema de su día a día: “Es una frase de unos libros de cuentos infantiles, 'Asolina y la pequeña costurera'. Era una costurera que bordó en un delantal 'También yo quiero ver el mundo'. Es una frase que me he repetido muchísimo, y que me sigo repitiendo”

Unos comienzos en los que recuerda cómo el sector del cine estaba "absolutamente masculinizado", un área que hoy en día ya se encuentra más "equilibrada", afirma. Aunque no exenta de sus techos de cristal. "Conforme llegan a la vida de las mujeres las decisiones de maternidad y los cuidados de los mayores", comenta, en un "ámbito cómo el mío, que acarrea una enorme incertidumbre, ya que no sabes si vas a trabajar, cuanto va a durar el proyecto, dónde va a ser", explica, "es muy difícil la conciliación. Y eso obliga a que tú misma dejes de coger proyectos, dejes de intentar proyectos que no pueden darse con tus condiciones de vida", explica.

"Barbie' ha roto muchos techos de cristal a nivel industrial, porque es una superproducción que ha recuperado a la industria pospandemia, y lo ha hecho una mujer con un tema femenino"

Una realidad que le llevó a pasar varios años sin rodar tras el nacimiento de su hijo, y a la que se une otro techo de cristal para las mujeres en el cine. "Hemos conseguido que se amplíe ese horizonte de cine de mujeres, y que haya muchas más mujeres haciendo cine. Pero tiene un techo en sí mismo: nuestras condiciones nos abocan a un cine pequeño, intimista, accesible. Y hay un techo de cristal muy importante, que yo reivindico, que es el de las grandes producciones", anota. Y es que "la propia industria es difícil que confíe en las mujeres para las grandes producciones", explica. "Las grandes producciones van al centro del mainstream, que es el influyente, porque llega a todo el mundo, y ahí es difícil que lleguen las mujeres", apunta. En este sentido Paula Ortiz considera que ese último techo de cristal "tiene factores de conciliación en una medida importante, pero tiene también factores culturales, de desconfianza del mercado a otorgarle a un gran barco a una mujer para que lo lidere".

Paula Ortiz recibió doce nominaciones a los Goya por su película 'La novia', de las que se llevó dos estatuillas

'La novia', el despegue de su carrera

El segundo largometraje de esta licenciada en Filología Hispánica, 'La novia', entró en 2015 por la puerta grande del cine español, con doce nominaciones a los Goya, de los que el filme se llevó dos estatuillas, a la Mejor Dirección de Fotografía y a la Mejor Actriz de Reparto. Una adaptación cinematográfica de las 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca que narra el trágico triángulo amoroso de dos hombres y una mujer, protagonizado por Inma Cuesta ('Arde Madrid') como la Novia, papel por el que recibió el Premio Feroz a la Mejor Actriz. Un filme sobre un tema universal narrado desde el prisma particular de la autora aragonesa. "En cine se nos ha dado permiso para contar lo nuestro, todo lo acallado durante siglos. Y eso tiene una razón de ser: reivindicar el espacio femenino, la feminidad, el empoderamiento femenino, y todo lo que implica los temas de maternidades, afectivos. Pero además de ocupar todos esos espacios que nos son propios, podemos también entrar en los espacios que son culturalmente masculinos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una película sobre maternidad, se me va a confiar el tema. Si yo quiero hacer una película política, por ejemplo, sobre el 23F, va a haber mucha más controversia. Esa es una desconfianza cultural, en la que se nos confía lo que nos es propio, no el absoluto ámbito del mundo y de la imaginación”, asevera.

En 2022, Paula Ortiz estrenó 'Al otro lado del río y entre los árboles', película basada en la novela homónima de Ernest Hemingway que esta también docente universitaria dirigió por encargo de la productora norteamericana Tribune Pictures. La película está protagonizada por actor norteamericano Liev Schreiber ('El velo pintado', 'Ray Donovan') y la actriz italiana Matilda De Angelis ('Leonardo', 'La ley de Lidia Poét'). "Cuando hicimos la película 'Al otro lado del río y entre los árboles', yo planteaba el hecho de que era importante que una mujer se adentrara y navegara entre las aguas de un narrador tan hegemónica y canónicamente masculino como es Hemingway. Y que eso era una riqueza. Para mí fue un aprendizaje, y creo que es también un aprendizaje, de la misma manera que hay narradores masculinos que se han introducido en los universos femeninos, que las narradoras femeninas se introduzcan en los masculinos. Es una cuestión de conocernos mejor, de eso se trata, las películas son ejercicios de conocimiento humano, y en el conocimiento humano no debería haber límites", explica.

En el centro del discurso cultural

En 2022, Paula Ortiz inició también el rodaje de 'Teresa', una versión de la obra 'Lengua en pedazos', del dramaturgo español Juan Mayorga, basada a su vez en la vida de Santa Teresa de Jesús. Una biografía a la que sucede 'Hildegart', su último proyecto, una película que narra la vida de Hildegart Rodríguez Carballeira, una niña prodigio de principios del siglo XX que fue asesinada por su madre. Quinto largometraje de la directora aragonesa, 'Hildegart' narra la historia de una escritora y periodista que estudió Derecho, Medicina y Filosofía y Letras, que resaltó en su defensa del feminismo y la educación sexual, y que ya destacaba internacionalmente en el momento de su asesinato, cuando apenas tenía 18 años de edad. "Es una producción para Amazon Studios, la más grande que he hecho. Por la inversión hecha, su vocación es que llegue a muchos países, a mucha más gente. Cuando pedimos liderar grandes proyectos no es una cuestión megalomaníaca, es porque queremos estar en el centro del discurso cultural", argumenta. Una influencia necesaria para marcar el discurso de la cultura, en el que 'Barbie', de Greta Gerwig tiene mucho que decir. "A nivel pragmáticamente industrial, 'Barbie' ha roto muchos techos de cristal, porque ha sido una superproducción, ha sido la película que ha recuperado a la industria postpandemia, y lo ha hecho una mujer con un tema femenino", considera.

Unos techos de cristal que Paula Ortiz se propone derribar, alentada por una frase que leyó en su infancia, y que resuena hoy en día en los propósitos de la directora zaragozana. "Mi madre, Gloria Álvarez, que ha sido un referente y una mujer que ha trabajado por la igualdad y los derechos de las mujeres, me regaló cuando yo era pequeña unos libros de cuentos que se titulaban 'Asolina y la pequeña costurera'. Era una costurera que bordó en su delantal la frase 'También yo quiero ver el mundo'. Es una frase que me he repetido muchísimo, y me lo sigo repitiendo", rememora. Una cadena de mensajes de madre a hija que Paula Ortiz también transmite a las nuevas generaciones de directoras que hoy son niñas, a las que diría "que haga lo que creen. Lo primero que tienen que hacer es confiar en sí mismas. Y si se quieren dedicar a lo que yo me dedico, que guarden las semillas de imaginación, porque eso es lo que nos hace ser nosotras", concluye.