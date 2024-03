Paula Ortiz: cuando la sensibilidad y la fuerza se dan la mano

Nombre: Paula Ortiz

Profesión: filóloga Hispánica y doctora.

Cargo: directora, guionista, productora y docente universitaria.

Lugar de nacimiento y año: Zaragoza, 1979

Trayectoria: Paula Ortiz es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y máster en Escritura para Cine y TV por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha formado en dirección en el Graduate Department of Film and Television de la Tisch School of the Arts (Universidad de Nueva York) y ha realizado estudios de guión en la UCLA (Los Ángeles), principal centro de formación cinematográfica de California. Ha sido miembro del Taller Bigas Luna, ha participado en la Screenwriters Expo de Los Ángeles y otros foros de guionistas de España y EE.UU. Ortiz es docente en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona y colabora en labores de docencia en la UCM, UAB, ECAM, ESCAC, TAI, Universidad San Pablo CEU, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Navarra, USJ, entre otras universidades. También es docente en talleres y seminarios de varios países de Europa y EEUU, como James Madison University (EE.UU), La Sorbonne (Francia), Trinity College (Irlanda) y Oxford University (Reino Unido), entre otras. Es miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y vicepresidenta y miembro fundador de EWA Network. Fue nominada al Goya 2011 a mejor director novel por `De tu ventana a la mía´, y al mejor guion adaptado en 2015 por `La novia´, película por la que ganó dos premios Feroz. Por `De tu ventana a la mía´ recibió el premio Pilar Miró 2011 en la Seminci de Valladolid, premio a la mejor ficción del Festival Internacional de Cine de Dhaka y premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Shanghai.