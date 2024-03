Emma Buj: "La mujer ha entrado de forma decidida en la política, y desde una posición de igualdad”

Con la reelección de Emma Buj (Teruel, 1972) en 2023 como alcaldesa de Teruel se alcanzó un hito sin precedentes en Aragón con la presencia, por primera vez en la historia, de tres mujeres a la cabeza de los ayuntamientos de las tres capitales aragonesas. Un acontecimiento que se produjo tras una carrera profesional dedicada tanto a la política, como concejal en el Ayuntamiento de Teruel, diputada provincial, alcaldesa de Teruel y senadora, como a la función pública, como funcionaria de Carrera en la Diputación Provincial de Teruel. Una apasionada confesa de su labor pública en la ciudad que, según afirma, “no hay nada tan bonito como la política local”.

Emma Buj comenzó su carrera profesional en 1995 como funcionaria de Carrera de la Diputación Provincial de Teruel, “en planes provinciales, gestionando las ayudas y subvenciones a todos los Ayuntamientos. Era un trabajo que me gustaba mucho, que me hizo sentir esa inquietud, más allá de la ciudad de Teruel, por todo lo que ocurría en mi provincia”, recuerda. En 2003 fue elegida concejal en el Ayuntamiento de Teruel, y en 2007, Diputada Provincial.

Una progresión política en la que no ha experimentado el peso de un techo de cristal, que en política, afirma, “está superado. Creo que muchas veces el techo de cristal nos lo pone la sociedad, y nos lo ponemos también las mujeres, normalmente ligado a la maternidad. La maternidad suele coincidir con esos años de intenso desarrollo profesional, y muchas mujeres deciden echar el freno en ese desarrollo para dedicar el cuidado a los hijos. Por eso es tan importante vivir en una sociedad donde se pueda conciliar la vida laboral y familiar. Y esa conciliación no tiene que ser de las mujeres, tiene que ser también de los hombres. Y que todo el mundo entienda que la crianza de los hijos es algo que tiene que llevarse a cabo por la pareja (en caso de que haya esa pareja). Yo creo que el techo de cristal está más relacionado con la maternidad que por el hecho de ser mujer. Se ha avanzado mucho, pero todavía falta para superar ese sentimiento de que las mujeres tenemos que dedicar más tiempo a los hijos que los varones”.

La alcaldesa de Teruel, que también es senadora, apuesta por “hacer vocación política entre los jóvenes, creo que muchas veces sienten una desafección. Yo empecé a interesarme por la política desde muy jovencita. Es importante implicar a los jóvenes en la política”. Un sector que, a juicio de Buj es “ejemplo dentro de la igualdad, porque, así como en los consejos de administración de las empresas, o en los órganos de dirección de sindicatos, por poner algunos ejemplos, siguen siendo mayoritariamente masculinos, en el mundo político las mujeres asumimos responsabilidades hace muchos años. Hay una generación que marcó la política, y yo la quiero recordar, que fue la de las grandes alcaldesas. Se la llamó así porque eran alcaldesas de grandes capitales. Luisa Fernanda Rudi, Rita Barberá, Teófila Martínez, Celia Villalobos, por poner algunos ejemplos, que abrieron paso al resto de las mujeres. Hoy tenemos presidentas de comunidades autónomas, ministras, todavía no hemos tenido una presidenta del Gobierno de España. Pero en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, los distintos consejos de ministros que ha habido con todos los partidos políticos, vemos como la mujer sí que ha entrado de forma decidida en el mundo de la política, y yo creo que desde una posición de igualdad”.

Emma Buj asegura no haber encontrado dificultades dentro de la política. “Yo pertenezco al Partido Popular, donde nos valoran como personas, no por el hecho de ser hombre o mujer”, apunta, un partido donde su género “ni me ha facilitado ni me supuesto ningún freno. He ido ocupando distintas responsabilidades en las instituciones conforme mi partido confiaba en mí, hasta llegar al puesto de alcaldesa, que tengo que decir que es el más bonito que existe. En estos momentos soy también senadora, lo cual es también una responsabilidad y un honor, pero no hay nada tan bonito como la política local”.

La alcaldesa siente “pasión por mi ciudad y por mi provincia. A veces digo que soy una persona, si me permite la Policía Nacional tomar de su himno la frase, cuyo corazón no conoce el desaliento. Siempre tiro del carro en los momentos más fáciles y en los momentos más difíciles. Cuando sientes pasión por lo que haces no necesitas motivarte día a día, porque la motivación te nace del corazón”. Un mensaje que traslada a generaciones más jóvenes de niñas que quisieran dedicarse a la política, a las que les diría “lo mismo que a un niño, que para ser un buen político hay que ser sobre todo buena persona. Que hay que tener principios y valores, y que la honradez, y saber que la política es servicio al ciudadano, a los demás, está por encima de todo”, concluye.