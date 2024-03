Mavi Doñate: "El periodismo es el oficio de contar y una forma de aprender a vivir"

Mavi Doñate (Zaragoza, 1971) fue una de las voces que contaron, desde la corresponsalía de TVE en Pekín, todo lo que aconteció durante los meses en los que la pandemia paró el planeta en 2020, una experiencia que relató en su libro del libro 'Bajo la mirada del dragón despierto. Vivir y contar la China de la nueva era'. Testigo de primera mano de eventos como las protestas de los agricultores franceses de 2024, los terremotos en Perú y Nepal o la elección del Papa Francisco, la periodista zaragozana pone el acento en la importancia de dar voz a los invisibles, con honestidad y justicia, así como la necesidad de acabar con la precariedad, las injerencias y el intrusismo que existen en periodismo. Corresponsal en París desde el año 2021, Doñate destaca el camino abierto por las primeras generaciones de mujeres periodistas, y pone sobre la mesa la existencia, en periodismo de televisión, de "una especie de fecha de caducidad que marcan las arrugas o los kilos, sobre todo para las mujeres", comenta.

La periodista zaragozana comenzó su carrera profesional en la Agencia EFE, y posteriormente trabajó como redactora para Heraldo de Aragón, Onda Cero y RNE, hasta su entrada en 1997 como parte del equipo fundador del canal 24 horas de TVE. “He tenido la suerte de crecer profesionalmente en RTVE, un medio público en el que siempre ha habido una gran sensibilidad por la igualdad. Y de pertenecer a una generación que lo hemos tenido más fácil porque hemos aprovechado todos los logros de las luchas de nuestras antecesoras. A día de hoy, por ejemplo, es raro el jefe de un medio que se plantee que una mujer no pueda cubrir una guerra, o que se pueda ir a una corresponsalía. De hecho, en Televisión Española, sólo tres de las quince que tenemos, están ocupadas por compañeros, en las otras doce somos mujeres. Claro, esto no significa que esté todo hecho, hay que seguir defendiendo lo ya conseguido y mejorar otros aspectos”, comenta.

Nombre: Mavi Doñate Profesión: Licenciada en Periodismo Cargo: Corresponsal en París de TVE Lugar y año de nacimiento: Zaragoza, 1971 Trayectoria: Autora del libro 'Bajo la mirada del dragón despierto. Vivir y contar la China de la nueva era', Mavi Doñate ha recibido el Premio Ondas a la mejor presentadora en 2021 y el Premio José Manuel Porquet. También ha recibido galardones internacionales, como el Cirilo Rodríguez, el premio del Club Internacional de Prensa y el Chaves Nogales. Doñate comenzó su carrera profesional en Agencia EFE, posteriormente trabajó como redactora para Heraldo de Aragón, Onda Cero y RNE. En 1997 formó parte del equipo fundador del canal 24 horas de TVE. De 1999 a 2015, Mavi Doñate se incorporó al Telediario de TVE, donde ha sido enviada especial a cumbres de política de seguridad e inmigración de la Unión Europea, así como a la elección del Papa Francisco en 2013. De 2015 a 2021 fue corresponsal en Pekín de TVE, fecha desde la cual desarrolla su carrera profesional como corresponsal en París para el mismo medio de comunicación. Frase que aplica a su día a día: "Mi frase es una máxima del periodismo norteamericano: 'Vales tanto como lo último que has hecho'. Me la aplico en el sentido de que cada día es un reto, y hay que seguir aprendiendo y disfrutando mientras contamos y comunicamos".

A lo largo de su carrera profesional, ha recibido galardones como Premio Ondas a la mejor presentadora en 2021, Premio José Manuel Porquet, Premio Cirilo Rodríguez, Premio del Club Internacional de Prensa y el Premio Chaves Nogales. Una trayectoria en la que ha sido testigo de la evolución de la profesión periodística de los últimos años. “Vivimos tiempos de precariedad, de salarios bajísimos, de no valorar económicamente el riesgo que, por ejemplo, corre un profesional que no está vinculado a una empresa (freelance), y en el que se ha ido extendiendo la idea de que con la tecnología actual cualquiera puede ser periodista o reportero. Y esto incide de forma más negativa en las mujeres”, explica Doñate, quien considera que esa forma de techo de cristal “existe también a la hora de los cargos de dirección, en los que es necesaria otra forma de liderazgo, y por el edadismo. En el periodismo de televisión, en España en general, parece que hay una especie de fecha de caducidad que marcan las arrugas o los kilos, y de nuevo, sobre todo, para las mujeres. Me encanta ver la televisión francesa, británica o norteamericana donde la presentadora mayor de 45 años es la que aporta credibilidad y oficio. Hay variedad de etnias, de tallas, de estéticas...”

El Periódico de Aragón

"En el periodismo de televisión, en España en general, parece que hay una especie de fecha de caducidad que marcan las arrugas o los kilos, sobre todo para las mujeres"

El periodismo no es ser 'influencer'

Mavi Doñate destaca el valor de la labor realizada por las periodistas que precedieron a su entrada en la profesión, un trabajo que hay abierto el camino a las periodistas de hoy. “Hay cantidad y calidad entre las mujeres periodistas. Pertenezco a la Asociación Contamos el Mundo (ACM). Somos más de 200 mujeres periodistas. Es solo una pequeña muestra de todas las que somos, y de las que aprendo cada día. Me gustaría que la presencia de mujeres aumentase bajo los criterios de profesionales que intentan entender el mundo para contarlo con los criterios de honestidad y justicia. Que luchan por levantar las alfombras y enseñar que hay polvo, por mostrar a los invisibles, a las víctimas de barbaries, a los que no tienen voz. Y es que, junto a la precariedad, los otros dos males son las injerencias políticas y económicas y el intrusismo. El periodismo no es ser 'influencer', con todos mis respetos hacia ellas y ellos que cumplen su papel, y que creo que no tienen un trabajo fácil, pero su actividad no es periodismo. A mí me encantaría que cada vez haya más reporteras que buscan en la calle, por pequeña que sea y de cualquier rincón del mundo, una historia que lleve su mirada y que hable de la Historia que hacemos y vivimos”, manifiesta Doñate.

"Me gustaría que cada vez haya más reporteras que buscan en la calle una historia que lleve su mirada y que hable de la Historia que hacemos y vivimos"

A este reporterismo con mirada de mujer que menciona la periodista aragonesa le asiste la estabilidad, ya que, según expone, “creo que las empresas deben apostar por ofrecer una mayor seguridad, restar precariedad y apostar por la igualdad ante ciclos vitales, como la crianza de los hijos”. Una situación que afecta de una manera particular a las mujeres. “En mi caso no he tenido que conciliar con hijos y he tenido la suerte de que mi marido es del gremio, es decir, entiende perfectamente mi trabajo y dedicación. También de tener unos padres que nunca me cortaron las alas. Pero tengo compañeras que brillan y, por ejemplo, tienen familia. Yo necesito un equilibrio emocional, y los anclajes de cariño y comprensión de los míos para hacer mi trabajo. Y también es cierto que la vida profesional tiene etapas y hay que aprender a adaptarse a los cambios, y destinos. Y digo esto siempre desde el prisma de saber que soy más privilegiada que algunas compañeras solo por el hecho de estar dentro del engranaje de una empresa, de no ser autónoma, y de contar con más seguridad y estabilidad”, argumenta.

El periodismo o el mito de Sísifo

Mavi Doñate lleva tres décadas ejerciendo el oficio periodístico desde la primera línea de la profesión, a pesar de lo cual, aunque “es cierto que siempre quise ser corresponsal, me atraía el reto de entender otro país y de contarlo, nunca me han obsesionado los logros, y sí pasármelo bien y aprender. Además, llegar donde quieres en esta profesión es como el mito de Sísifo. Subes a la cima con la roca, vale, conseguido, pero es que al día siguiente debes subir otra vez con la misma roca y así sucesivamente. Es decir que cada día es un reto, y así me lo he tomado desde que empecé mis primeras prácticas”, asevera. De hecho, se muestra prudente a la hora de ofrecer consejo a las niñas que, influidas por su trayectoria, deseen seguir su camino. “Lo que les diría es que se fijen el objetivo de lo que les gustaría hacer y que se lo pasen bien mientras van hacia él sin grandes obsesiones. Que se preparen, que aprendan en el camino porque nunca el tiempo es perdido, que sepan adaptarse a esos cambios y tiempos intermedios, y que no olviden que el periodismo en esencia es el oficio de contar y una forma de aprender a vivir también”, relata.