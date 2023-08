Las estrellas del deporte marcan los torneos con sus presencias... pero también con sus ausencias. El Mundial de Baloncesto 2023 va a reunir a un buen puñado de los mejores jugadores del mundo, pero es innegable que van a faltar bastantes de los más determinantes deportistas que el basket ha visto brillar en este pasado curso.

Muchas de las 32 selecciones que se reunirán en Filipinas, Japón e Indonesia se han visto aquejadas por ausencias de algunos de sus jugadores más importantes, pero esto se hace especialmente evidente al observar al combinado estadounidense. Considerando como referencia el premio que la NBA entrega al Mejor Quinteto, el Segundo Mejor Quinteto y el Tercer Mejor Quinteto, la cuestión de las ausencias brilla con luz propia: ninguno de los jugadores estadounidenses presentes en esos quintetos estará en el Mundial. La lista incluye a figuras del nivel de Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Stephen Curry, Jimmy Butler, Jaylen Brown, De'Aaron Fox, Damian Lillard, Julius Randle, Kevin Durant y LeBron James.

Varias de las selecciones europeas también sufrirán la falta de sus jugadores más determinantes, incluyendo a España, que no podrá contar con Ricky Rubio, MVP del Mundial de 2019 y centrado ahora en cuidar de su salud mental. Tampoco Serbia disfrutará de la inmensa calidad de Nikola Jokic, ni Grecia de la exhuberancia física de Giannis Antetokounmpo, así como Lituania perderá poder interior con la falta de Domantas Sabonis, Francia con la de la nueva joven promesa de la NBA, Victor Wembanyama, y Letonia con la de Kristaps Porzingis. Y esta 'fuga de estrellas' no se limita a Europa, sino que también afecta a Norteamérica. Además de la ya mencionada selección estadounidense, Canadá no podrá contar con el talento de Jamal Murray, flamante campeón de la NBA con los Denver Nuggets, ni con Andrew Wiggins.

El combinado japonés, que jugará en casa en este Mundial, perderá la aportación de Rui Hachimura y Australia tendrá que compensar la ausencia (habitual, por otro lado) de Ben Simmons. Son solo algunos ejemplos más de todo el resplandor estelar que no podremos ver en el evento del sudeste asiático, el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones junto a los Juegos Olímpicos.