Hristo Stoichkov, ex jugador internacional búlgaro, elogió este viernes a su ex compañero en el Barça, Luis Enrique.

"España es candidata siempre porque tiene un gran entrenador. A mí me tocó jugar con él hace mucho tiempo y conozco bien su carácter, él defiende su plan y a sus jugadores por encima de cualquier cosa", dijo Stoichkov.

"Luis Enrique trabaja muy bien, y con jugadores muy jóvenes. El otro día me gustó mucho España, no por los siete goles, que es algo que puede ocurrir de vez en cuando, sino por su solidaridad, por su capacidad para moverse como un bloque tanto en defensa como en ataque. Me pareció un equipo muy competitivo".

Stoichkov, un declarado enamorado del juego de Messi, también restó importancia al mal arranque de Argentina. ¿Estáis preocupados", dijo a los periodistas. "Yo no, porque hay dos partidos por delante para arreglar las cosas. Si no salen bien las cosas en el primer partido, tienes aún dos partidos de margen".

"Todos los jugadores sueñan con ganar algo importante. Yo soñaba con ser el máximo goleador del Mundial en 1994 y Messi sueña con ganarlo ahora, tras ganar la última Copa América. Falló en el primer partido, pero tampoco es preocupante".

Maradona, un amigo

El jugador búlgaro participó en el homenaje que la Conmebol organizó en memoria de Diego Armando Maradona, en el segundo aniversario de su fallecimiento, junto a un gran número de ex jugadores argentinos.

"Para mí era un amigo. No hay otra palabra. Vengo de hacer un documental de larga duración en Argentina hace un mes y todos los ex futbolistas, los que jugaron con Diego, también son amigos".