Andries Noppert: solo a los muy futboleros les sonaba -antes del Mundial- el nombre de un portero neerlandés de 2,03 metros, jugador del Heerenven que no había debutado con su selección y que en cuestión de días se ha convertido en una de las sensaciones del torneo de Qatar.

Por obra y gracia de Van Gaal, Noppert es el portero titular de Países Bajos, la selección que se enfrenta a Argentina en busca de un puesto en las semifinales del Mundial.

Imposible predecirlo antes del arranque del torneo, por más que la selección oranje anduviera a vueltas con sus porteros, tras la polémica exclusión de Krul: Van Gaal lo llamó para unas pruebas, Krul se negó y el seleccionador aseguró que lo borraba de sus planes.

Ayudado por esa circunstancia, Noppert se coló en la lista para el Mundial. Pero tanto Pasveer, de Ajax, como Bijlow, de Feyenoord (que pasa por ser el mejor portero del campeonato neerlandés) parecían estar por delante en los planes de Van Gaal. Cillessen y Flekken, el portero del Friburgo, también eran favoritos para ir al Mundial, pero se quedaron fuera de la lista.

Sin embargo, el seleccionador apostó por el guardameta del Heerenven. Y expuso sus motivos. "En primer lugar, tiene personalidad para asumir la responsabilidad de un Mundial. Segundo, en las semanas previas, su rendimiento en su club fue muy satisfactorio. Y el tercer argumento es que encaja muy bien en el juego con la pelota que necesitamos", dijo el ex técnico del Barça, ahora al frente de la selección de los Países Bajos.

"Un trabajo de verdad"

Dorsal 23, quizá en un guiño a su altura, 2,03 metros, Noppert esconde una de esas historias que demuestran que los futbolistas no siempre viven en una burbuja: es un futbolista de carrera modesta, que empezó en el Heerenven antes de pasar por el NAC Breda, el Foggia italiano (donde descendió a la Serie C), Dordrecht, Go Ahead Eagles y de nuevo al Heerenveen.

No siempre tuvo equipo, en realidad: hace dos años, cuando buscaba club para seguir jugando, su familia le recomendó que se buscase "un trabajo de verdad".

Su mujer le invitó a formarse como policía, aunque él nunca lo vio claro. "Mi mujer pensó que hacerme policía era la mejor opción para mí... Pero yo no. Discutimos mucho sobre ello. Solo dije: pelearé hasta el final. Me alegro de haberme escuchado a mí mismo", apuntó.

Jugar sin miedo

El guardameta fue uno de los encargados de hablar ante la prensa este miércoles, en las instalaciones de la Universidad de Qatar donde se entrena la selección naranja. "Confío a tope en mi defensa", argumentó, "siempre creo que mi defensa es la mejor posible, por eso juego sin miedo".

"En cada partido es lo mismo", añadió, "mi trabajo es parar balones, esté quien esté delante".

Elogios a Van Gaal y sin presión

Rescatado del anonimato por Van Gaal, Noppert elogió a su entrenador.

"Lo que hace Van Gaal diferente de los demás entrenadores es que es un buen mánager y hace que haya un buen ambiente en el equipo entre los jugadores que no juegan, y los prepara igual. No es fácil cuando no juegas mantener el 100%".

Alejado de la presión, Noppert insistió en que viajó a Qatar "con un objetivo, que es ganar el título, y no siento que tenga presión porque estamos en la competición".

También habló del momento más complicado de su carrera. "Si miras mi carrera, hubo un momento en que tuve que apartar mis sueños. Pero seguí trabajando. Tuve buenos entrenadores que me ayudaron mucho y he seguido luchando y trabajando".

Y preguntado por Messi, Noppert fue sencillo y simple: "Es un ser humano como nosotros", respondió.

Dos goles encajados

Pese a que su bagaje como internacional se limita a los cuatro partidos que ha disputado en Qatar, Noppert solo ha encajado dos goles, uno de Enner Valencia (Ecuador) y otro de Wright (Estados Unidos).

Ahora se enfrenta a la papeleta más complicada de su vida profesional, cerrar el paso a Messi en su camino a las semifinales del Mundial.