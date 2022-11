Si algo ha dejado claro Luis Enrique desde que asumió las riendas de la selección española en 2018 es que no se casa con nadie. No le mira el DNI a nadie. La meritocracia es uno de los pilares en los que se sustenta su método de trabajo, En este Mundial de Qatar 2022, evidentemente, no iba a ser una excepción.

'Lucho' hace bandera del lema 'la edad es solo un número'. Si bien la experiencia suele ser un plus en torneos tan cortos, el seleccionador ha formado el tercer grupo más joven (25,6 años de promedio) de las 32 selecciones que participarán en el Mundial, únicamente por detrás de Ghana (24,7) y Estados Unidos (25,2). Un equipo que rebosa ilusión y optimismo durante el torneo en Qatar. Gavi El más joven de todos y uno de los 'intocables' para Luis Enrique es Gavi. A sus 18 años es totalmente inamovible en la sala de máquina de la selección española. Desde que debutó en las semifinales de la UEFA Nations League -y como titular- en octubre de 2021 frente a Italia, siempre ha estado presente en el equipo. 13 de 13 partidos posibles. El técnico asturiano fue fuertemente criticado tras su firme apuesta con el de Los Palacios y Villafranca, pero el tiempo le ha acabado dando la razón. Ha sido titular en 10 de estos encuentros, sumando 851 minutos a sus espaldas. Unos registros que le han permitido ir convocado en las últimas seis concentraciones de la selección. Y también ha anotado dos goles, el último en el amistoso contra Jordania (1-3). Pedri Acompañando al sevillano en la medular está Pedri, quien se ha erigido como la estrella del equipo; y eso que solo ha vestido la 'Roja' en 14 ocasiones. Si tiramos de hemeroteca, veremos que su debut con la selección absoluta se produjo tan solo hace año y medio durante los partidos clasificatorios para el presente Mundial. La Eurocopa, no obstante, fue su torneo: jugó todos los minutos -tres prórrogas incluidas-. Con permiso especial después de tantísimos minutos durante la temporada 2020/21, se ausentó de la ventana de partidos del septiembre pasado y una lesión muscular le dejó, prácticamente, sin poder jugar con la selección durante un año entero. Ha estado llamado a filas en seis de las últimas diez convocatorias. Nico Williams Una de las sorpresas de Luis Enrique. Debutó bajo las órdenes del asturiano en la última convocatoria de la absoluta, para los partidos contra Suiza y Portugal de la Nations League. Frente al combinado luso fue esencial para lograr el triunfo, asistiendo a Morata en el único tanto de la noche. Su buen rendimiento y gran temporada con el Athletic le han valido un billete para Qatar y le devolvió a 'Lucho' su confianza en forma de gol en el amistoso de frente a Jordania. Un perfil más que interesante para las variantes ofensivas de la selección española, que puede actuar como un revulsivo de muchas garantías. Yéremy Pino La joven perla del Villarreal no ha pasado desapercibida para Luis Enrique y le ha convocado cuatro de las seis últimas ventanas de partidos de selecciones. Se perdió la de los encuentros clasificatorios para el Mundial de noviembre y los de junio de la Nations League; estos últimos por una lesión en el tobillo. Se estrenó como goleador en el amistoso frente a Islandia y ya suma, además, dos asistencias, la última contra Jordania en el tercer tanto de Nico Williams. Suma una sola titularidad en sus siete partidos con la absoluta, pero cuenta con la confianza de 'Lucho'. La competencia en ataque es muy elevada, pero puede destaparse como el desatascador de algunos encuentros cerrados desde los extremos, tanto derecho, como izquierdo. Ansu Fati Fue duda hasta el último momento, pero, finalmente, fue el 26º nombre que pronunció Luis Enrique en su lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022. Ausente desde octubre de 2020, regresó a la 'Roja' en junio para hacer grupo y regresar a la dinámica de la selección. No obstante, fue la gran ausencia de los partidos de septiembre. "En su club solo ha jugado un partido de titular, esto a mí me dice algo. Ojalá volvamos a ver el mejor Ansu, pero ahora mismo no le veo para la lista", pronunció el seleccionador. Dos meses después, recibió el premio a tanto esfuerzo con un billete hacia Qatar. El de ayer frente a Jordania fue su quinto partido con la selección absoluta y logró ver puerta por segunda vez. La primera vez fue el 6 de septiembre de 2020 ante Ucrania, coronándose como el goleador más joven de la historia de la selección española. Presenta candidatura para ser titular en la Copa del Mundo. Eric García Intocable para Luis Enrique en la defensa. Siempre que ha estado disponible, ha recibido la llamada del asturiano. Pocos jugadores pueden acumular elogios de Guardiola, Xavi Hernández o el propio Luis Enrique con tan solo 21 años. Tiene todo el futuro por delante, a pesar de que la crítica se cebe con él en algunos errores. Ha demostrado una mentalidad y resiliencia a prueba de balas. Todo apunta a que formará pareja de baile con Laporte en el eje de la zaga. Ya son 19 los partidos en los que ha vestido la elástica de la 'Roja' absoluta, todos ellos repartidos en 12 de las 13 últimas convocatorias del técnico asturiano desde su debut en septiembre de 2020.