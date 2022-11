Si hubiera que elegir entre los 26 mundialistas a un jugador que comulga especialmente con la idea futbolística de Luis Enrique, Eric García sería el candidato ideal: no solo porque acude puntualmente a todas las convocatorias –incluso cuando no jugaba en el Manchester City- sino porque el seleccionador mantiene su apuesta por él pese a la ferocidad de algunas críticas.

El defensa del Barça atiende a SPORT en la concentración de España en Doha, en la Universidad de Qatar, después del primer entrenamiento matinal del equipo en la capital qatarí. Eric transpira confianza y destaca una de las grandes virtudes de la selección, la unión de un grupo que llega al Mundial sin fisuras.

¿Qué siente un jugador en vísperas de disputar su primer Mundial?

Piensas que desde pequeño has visto el Mundial por la tele y ahora estás aquí. A medida que vas creciendo, vas pensando, ‘ojalá pueda estar ahí algún día’. Es un privilegio poder estar aquí, viviendo una experiencia que todo el mundo querría vivir, por eso hay que apreciarlo y valorarlo.

¿Con qué expectativas llega España al torneo?

Tenemos que ser nosotros mismos. Sabemos de lo que somos capaces cuando somos nosotros mismos; podemos competir y ganar a cualquier selección. Ése es el primer paso, primero Costa Rica y luego lo demás, teniendo la intención de llegar lejos, que es lo que queremos. Pero ante todo, prudencia y a pensar solo en el primer partido.

España es uno de los equipos más jóvenes del torneo. ¿Ventaja o desventaja?

Para mí, tenemos una combinación perfecta entre jóvenes y veteranos. Al final, los jóvenes seguimos aprendiendo cada día, y otros jugadores con más experiencia nos intentan enseñar. Yo creo que esa combinación tiene muchos beneficios en muchos aspectos, porque este grupo es espectacular.

Desde fuera, lo parece. ¿Tan unida está esta selección?

Sí, y es un aspecto fundamental. Si todos nos entendemos bien, dentro y fuera del campo, se nota. Hay un ‘feeling’ extra, como se vio en la celebración del gol en Portugal, en la Nations. El equipo está junto, y este buen ambiente puede ser clave cuando vengan momentos difíciles, eso ayuda a pasar esos momentos de forma mucho más rápida.

A diferencia de lo que ocurre en otras selecciones, en España no hay una estrella como tal.

Quizá no tenemos un Messi o un Neymar, pero tenemos jugadores que individualmente aportan un gran plus, como Pedri, Gavi, Busquets, Asensio al nivel que está… tener estos jugadores nos va a ayudar.

Y Ansu, que llega inspirado.

Siempre lo he dicho, Ansu tiene ese talento natural que se tiene o no se tiene. Ha pasado malos momentos por las lesiones, pero se le ve a un nivel muy bueno; empezando a ser otra vez lo que nos había demostrado a todos. Hay que tener paciencia, después de tantas lesiones: tiene 20 años y un futuro por delante impresionante. Y los demás estamos aquí par apoyarlo.

¿Se ve titular Eric en el arranque ante Costa Rica?

Al final todos trabajamos en los entrenamientos para ganarnos un puesto en los partidos. La competencia en cada posición es muy alta, pero en mi cabeza está trabajar al máximo posible en los entrenamientos y si el míster cuenta conmigo, estar a máximo nivel posible cada minuto que juegue.

Además de seleccionador, Luis Enrique también será 'streamer'. ¿Una sorpresa para los jugadores?

Sí, la verdad es que nos sorprendió, pero lo estuvimos viendo y se le da muy bien.

Cuando no jugaba en el City, Luis Enrique le llamó para la selección: da la sensación de que es un entrenador especialmente importante en su carrera.

En el City, cuando no jugaba por lo de mi contrato, confió en mí. Ahora también. Para mí es todo un privilegio poder contar con su confianza, y yo intento devolverle la confianza, por él y por el equipo.

¿Qué le pide el entrenador a usted que no pueda pedir a otros jugadores?

Luis desde el principio nos explicó su idea de juego: yo la practiqué en el City y ahora en el Barça, creo que la salida de balón es uno de mis puntos fuertes y por eso estoy aquí. Pero sé que tengo que trabajar mucho porque tanto Pau [Torres] como Hugo [Guillamón] y ‘Ayme’ [Laporte] también lo hacen muy bien; esa competencia es muy sana para todos”.

¿Qué piensa cuando lee o escucha que la línea defensiva es la gran carencia del equipo?

Bueno, partiendo de la base de que no me entero mucho de lo que se dice o se escribe… qué te voy a decir. El míster ya demostró con cifras y datos que la selección es una de las que más goles marca y menos encaja. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Sabemos que nuestra manera de jugar es arriesgada, dejamos espacio a la espalda y presionamos arriba, y eso puede provocar momentos complicados para el equipo. Y luego ya a cada uno le gustarán más o menos los jugadores que vengan a la selección, pero eso no se puede controlar.