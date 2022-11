Luis Enrique Martínez no despejó en su tercer directo como 'streamer' su futuro como seleccionador español, una etapa que aseguró está "disfrutando mucho" pero que no sabe "si será más larga o no".

"Es lo que menos puede interesarme a mí y a todos los que formamos parte de la selección. El objetivo es hacer un gran Mundial y dar el mejor rendimiento en esta fiesta. Luego tenemos tiempo de sobra para ver qué hacemos y cómo lo hemos hecho", afirmó la primera vez que fue preguntado por su futuro por un seguidor.

Posteriormente volvió a referirse al tema cuando le dieron a elegir entre el trabajo como seleccionador o técnico de un club.

"Es totalmente diferente. Desde el principio hemos intentado no quejarnos, comportamiento estoico porque no aporta nada positivo. No nos quejamos de tener poco tiempo ni días de entrenamiento", valoró.

"No puedes compararlo con un club porque es diferente y pensamos que todos los seleccionadores tienen el mismo tiempo que nosotros, jugamos en igualdad de condiciones. Me gusta mucho, estoy disfrutando mucho mi etapa de seleccionador y no sé si será más larga o no. Ahora la atención la requiere el Mundial y lo vamos a intentar disfrutar", añadió.

Enfocando la actualidad de la selección, Luis Enrique aseguró que todos sus jugadores, incluidos Álvaro Morata, resfriado, y Hugo Guillamón, con un problema muscular, llegarán en condiciones de jugar al estreno del miércoles ante Costa Rica.

"Creo que el miércoles tendremos a todos a disposición. Son pequeñas molestias. Estamos a grados pero en Catar tienen el aire puesto fortísimo y hay que ir apagando, estar atentos con no resfriarse, pero nada preocupante lo de Álvaro. Van a llegar todos en condiciones", desveló.

Y valoró de forma positiva el estreno en la absoluta de Alejandro Balde en su primer entrenamiento. "Le he visto muy bien adaptado. Tener tantos compañeros de equipo le ayuda a adaptarse y estar a gusto, tiene amigos de otros equipos, le he visto muy bien. Los jóvenes son bastante maduros para la edad que tienen y me lo ponen muy fácil".

Luis Enrique reconoció que tiene en mente el equipo titular del miércoles aunque puede cambiar de idea. "No tengo el once todavía, tengo una ligera idea en función de lo que vea en los entrenamientos. Podrían jugar los 26 y no es topicazo. Soy un afortunado", afirmó antes de ver a Eric García, Koke y Dani Carvajal como jugadores actuales que serán entrenadores en un futuro.