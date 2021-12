Las luces de Navidad ya dan brillo y color a las calles de Zaragoza. En la tarde de este sábado, en un acto encabezado por el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, y al que ha asistido parte de la corporación, se ha procedido al encendido de la iluminación, que tiene este año como gran novedad la bola gigante que decora la plaza del Pilar. Allí ha sido donde el regidor, acompañado por la vicealcaldesa, Sara Fernández, y las actuaciones del coro Amici Musicae, han apretado el interruptor que ha dado comienzo a un espectáculo visual y musical.

El encendido se ha producido pasadas las 18.00 horas, pero mucho antes ya había mucha gente al rededor de las vallas que cercaban la gran bola que se iba a encender. En la casa de Papá Noel, antes de que se haya abierto, ya había decenas de familias esperando para entrar. Y lo mismo ocurría en el belén gigante. Conforme se acercaba la hora los zaragozanos se han ido acercando a la plaza del Pilar, que estaba repleta cuando ha comenzado el espectáculo.

"Vengo porque soy de aquí y me gusta participar en todo y como hoy empezaba la Navidad pues he venido con mi hija. Ha quedado muy bonito", decía una señora, Pilar Ferrer, antes siquiera de ver las luces encendidas. "Además como ha salido buena tarde parece que nos hemos animado todo. Eso sí, el paraguas lo llevo en el bolso", añadía, precavida, la mujer.

"Yo he venido a ver a mi nieto y a mi nieta, que cantan en el coro. Y estoy bien orgullosa de ellos", comentaba otra zaragozana, María Pilar Sanz, mientras saludada a sus pequeños desde la primera fila tras las vallas.

Los primeros en actuar han sido los niños y niñas del coro infantil de Amici Musicae y tras un aplauso, la vicealcaldesa ha sido la primera en tomar la palabra: "Gracias por compartir con nosotros la magia de la Navidad. Este año es muy especial después de lo que vivimos el año pasado, aunque por desgracia el virus sigue aquí y tenemos que seguir siendo prudentes". Fernández ha recordado también la programación que tendrá lugar durante los próximos días y ha explicado que se han repartido por toda la ciudad buzones para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a los Reyes Magos y Papá Noel.

Después ha actuado el coro juvenil de Amici Musicae y, acto seguido, ha sido el turno del alcalde, Jorge Azcón, que ha insistido en el mensaje de la prudencia durante los próximos días. El regidor también se ha emocionado ante la multitud cuando ha recordado, con la voz entrecortada, "a todas las personas "que ya no están entre nosotros". La madre del regidor falleció hace pocas semanas.

"La Navidad es una época de amor y solidaridad entre las familias y desde el ayuntamiento queremos ayudar haciendo las calles de la ciudad un poco más bonitas. Estas son unas Navidades especiales y necesitamos más luces que nunca para los comercios, la hostelería y la industria", ha dicho Azcón.

Acompañado después por la vicealcaldesa, y junto a dos pequeños del coro, Álvaro y María, los cuatro han pulsado a la vez el interruptor que ha encendido la gran bola de luz y la decoración de la fachada del ayuntamiento. Una vez iluminada, ha comenzado a sonar, como no podía ser de otra manera, el tema All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey ante la expectación de todo el público. Cuando ha terminado el espectáculo de luz y música, la corporación ha recorrido los diferentes espacios que decoran la plaza del Pilar. Minutos después ya estaban encendidas todas las luces de la ciudad.