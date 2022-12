Papá Noel hizo un descanso en la preparación de los miles de regalos que en Nochebuena va a repartir a los niños de todo el mundo para visitar a los hijos e hijas de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Por sorpresa, llegó en un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y escoltado por los motoristas conocidos como Centellas, dejando boquiabiertos a los más pequeños.

La invitación se la hizo el jefe superior del Cuerpo en la comunidad, Juan Carlos Hernández, y, como reconoció Santa Claus, no podía declinarla porque quería conocer de cerca a muchos de los que le habían escrito sus deseos. «Cuando en Nochebuena todo el mundo está dormido siempre me encuentro a los papás y a las mamás de estos niños, mientras velan por la seguridad de todos. También de la mía para que no haya nadie que se lleve ninguno de los regalos que traigo desde el Polo Norte en mi carro», afirmó Papá Noel, mientras reconoció que «a sus renos, especialmente a Rudolf, le encanta la luz azul de los coches. Un año me dijo que para correr mucho y llegar a muchas casas podíamos llevar sirenas. Le recordé que hacemos magia». A los más pequeños les pidió que continuaran «siendo buenos» y que tuvieran «cuidado con los dulces, que les gustan demasiado». A la mayoría de ellos les fue llamando por sus nombres y les hizo un pequeño regalo como adelanto.

Pero también se dirigió a sus padres y madres, a quienes quiso agradecerles que hayan conseguido que la comunidad aragonesa sea «una de las más seguras de todo el país». Les adelantó que tendrán un buen regalo, pero que no bajaran la guardia. De hecho, alguno le pidió, sin sentarse en sus piernas porque Santa Claus tiene su edad -que nunca revela-, que salga adelante la reclamación de muchos policías y también guardias civiles: la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas.

Unas horas antes de llegar al acuartelamiento de Mayandía, aprovechando el viaje, Santa Claus se hizo ver por el hospital Materno Infantil de la capital aragonesa. Le habían invitado desde la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) y no pudo tampoco rechazar el ir a ver a esos niños que algunos no estarán en sus casas y tendrán que pasar estas fechas en el hospital. Estos pequeños también recibieron regalos y mucha fuerza en forma de abrazos.