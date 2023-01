"No está el tiempo como para esperar". La ilusión, los nervios y sobre todo el frío -acompañado de la niebla, que también ha acudido fiel a su cita con la Navidad- han sembrado de impaciencia las calles de Zaragoza para vivir la Cabalgata, la cita más importantes para los niños y niñas de la capital antes de vivir impacientes la noche de Reyes.

Algunos, acomodados en el paseo de Pamplona así lo expresan hasta que, por fin, pasadas con creces las 18 horas y con casi 15 minutos de retraso, la Cabalgata de Sus Majestades de Oriente ha emprendido su marcha desde el céntrico colegio Joaquín Costa, donde se acumulaban desde mucho tiempo antes todas las carrozas que forman la comitiva.

Al instante, aún más cabezas de las que se podían ver se auparon a los hombros de unos padres que, más sonrientes que los niños, explicaban todos los personajes que colapsan el centro de la ciudad, cerrado al tráfico para la ocasión.

Mucho flash de los móviles, mucha boca abierta y algunos, quizá demasiados, valientes que han esperado hasta el último momento para mandar sus cartas al correo real . Menos mal que la magia todo lo puede…

Los pequeños de la casa pueblan las primeras filas del enorme pasillo que cobijará a la comitiva hasta su meta final, el Ayuntamiento. Y los que no han tenido esa fortuna de ocupar los primeros lugares, tratan de hacerse hueco para estar lo más cerca posible de su paso.

Antes de que emprendieran la marcha, los primeros aplausos han sido para la legión 501, el grupo que recrea a los principales personajes de Star Wars: de todas las sagas, desde las originales hasta las más recientes, para deleite de mayores y pequeños. Las marionetas fantásticas también han sido muy aplaudidas, muchas de ellas relacionadas con personajes de cuento de toda la vida.

Al contrario de lo sucedido en otras ocasiones, no hay una temática clara que aúne a toda la Cabalgata. Salvando las carrozas de los Reyes, cada una ha optado por un estilo propio, ya se de ciencia ficción, fantasía, cultura popular, magia o cuentos.

En cabeza se han situado los patrocinadores (El Rincón, Ibercaja y Caravan) junto a ese buzón de última hora para los más rezagados, una máquina del tiempo y la Estrella de Oriente, estas dos últimas, las dos primeras carrozas temáticas que han abierto el desfile.

Un aterrizaje fallido

Los Reyes Magos han llegado al estadio municipal de La Romareda sobre las 17 horas, una hora más tarde de lo previsto. Tampoco lo han hecho descendiendo de un helicóptero, sino en un transporte alternativo. El motivo no ha sido otro que la densa niebla que les ha impedido completar el trayecto como estaba previsto. Lejos de la espectacularidad del aterrizaje en el helicóptero, como se esperaba, los Reyes Magos han llegado hasta el campo de fútbol de un modo más convencional, pero igual de ilusionante.

La niebla, esa compañía habitual en Zaragoza durante los meses más fríos del año, ha sido la culpable de que el plan inicial de los Magos de Oriente no se haya podido llevar a cabo. Pese a la fría espera, las 9.000 personas que han llenado todo un lateral de La Romareda han permanecido atentos a la aparición estelar de Melchor, Gaspar y Baltasar. No solo los niños, ya que gran cantidad de no tan pequeños han podido disfrutar del inicio de la tarde más esperada de las vacaciones navideñas.

La espera habrá servido para muchos la pena, pero para otros tantos ha dejado un sabor de boca agridulce. Apenas tres minutos han estado Sus Majestades sobre el césped de un estadio predispuesto, como en pocas tardes, para disfrutar con lo que pasaba sobre el verde. El Real Zaragoza también ha estado presente en la breve celebración: el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha entregado a Melchor, Gaspar y Baltasar una camiseta del equipo de la ciudad, cada una correspondiente a una de las tres equipaciones con las que el club disputa sus partidos.

Melchor se ha dirigido a los asistentes, agradeciendo la paciencia en la espera, por el retraso en la aparición. El primero de los reyes se ha referido a Zaragoza como "una de las ciudades más bonitas del mundo" y ha destacado que si por algo es especial la ciudad del Ebro es por "la sonrisa de todos sus niños".

El retraso con el que han llegado los tres Reyes Magos, derivado de ese cambio de última hora en su medio de transporte, ha servido para que grandes y pequeños disfrutasen de la música y de la actuación del polifacético Javi el Mago, encargado de amenizar la velada hasta la llegada de las tres grandes estrellas.

Con el primer encuentro entre los jóvenes zaragozanos y los tres monarcas de Oriente, la Cabalgata de Reyes está más cerca de comenzar. El recibimiento ha sido más breve de los inicialmente previsto, pero ello no ha impedido que Melchor, Gaspar y Baltasar se diesen su primer baño de multitudes entre pequeños y mayores a su salida del estadio Municipal.