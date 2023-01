Noche mágica, día de regalos

La mañana del 6 de enero es una mezcla de idas y venidas, de paquetes en busca de su nuevo dueño, de roscones que quieren ser comidos y de muchos niños con una gran sonrisa y un nuevo juguete para estrenar.

Aunque el frío, que ha llegado a Aragón con el final de las fiestas navideñas, ha hecho que este viernes muy pocos valientes se acercasen a los parques y las plazas de las ciudades para presumir y estrenar esos paquetes recién abiertos.

Diego fue uno de esos niños que se abrochó bien el abrigo y se caló los guantes para hacer volar por primera vez su helicóptero teledirigido en el parque de su barrio. «Era lo que había pedido y me apetecía mucho poder lanzarlo», explicaba este pequeño zaragozano, ayudado por su padre para evitar que la aeronave no chocase contra el suelo. «No estaremos mucho rato, que con este frío no se puede aguantar», le intentaba convencer.

No muy lejos de ahí, Mario chutaba contra una pared, recogiendo su nuevo balón después de cada disparo para comprobar que no se había manchado mucho. «Es el de La Liga», detalla este pequeño aficionado, contento porque los Reyes Magos le han regalado «el de invierno, que tiene muchos más colores».

En las casas, más de lo mismo. Mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar de unos juguetes que no se diferencian tanto a los que se regalaban hace unos años. Los Tamagotchi, en plena celebración de su 25 aniversario; las muñecas, con Barbie como máximo exponente, y las figuras relacionadas con franquicias como Disney siguen triunfando en casi todos los hogares.

Un clásico de la Navidad son los juegos de mesa. Y Sus Majestades de Oriente aprovechan su llegada a las casas para renovar el catálogo de las familias. Por ejemplo, el caso de Carlota, que aumenta su colección con «un escape room de Viaje en el tiempo, el juego del Virus y el Imperio de César, que también es un juego de mesa». También hay hueco para la preparación, ya que esta zaragozana de 10 años empieza 2023 «con una nueva agenda y con un calendario de Guardianes de la Galaxia».

Los mayores también pudieron abrir muchos paquetes. Cuando la edad del regalado aumenta, Melchor, Gaspar y Baltasar prefieren centrarse en la practicidad y dar aquello que más se necesita. «A mí me han traído el clásico de todos los años: la colonia que uso siempre, porque ya se me estaba gastando, y un par de camisetas», cuenta Pedro, en una línea que comparte con Silvia, que atesora en su particular botín «muchas cosas para el baño, porque me acabo de mudar».

Otros, como Miguel, tienen dudas con las tallas: «Me probaré todo otra vez, pero creo que algo me va a tocar cambiar». Al menos, podrá hacerlo con mejores precios, porque las rebajas ya están en marcha.