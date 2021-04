El campo no está a salvo de los ciberdelincuentes

El número de ciberdelitos crece exponencialmente en las zona rurales y en el 2020 ascendieron ya a 2.000 en la comunidad aragonesa tras haber sido 774 solo cuatro años antes

La ciberdelincuencia ya no se limita a las grandes empresas y solo a las ciudades. Su radio de acción abarca todo el territorio, incluso el de la España vacía. Por ello la Guardia Civil, en colaboración con la Delegación del Gobierno en Aragón y las tres diputaciones provinciales, va a realizar una campaña informativa para sensibilizar y evitar delitos relacionados o cometidos por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

La conocida como ciberdelincuencia ha aumentado especialmente en el último año, debido a la pandemia y los confinamientos, y lo ha hecho especialmente en el medio rural. De los 774 delitos denunciados en el año 2016, se pasó a 1.485 en el año 2019 y en este último son ya más de 2.000.

Apoyo a los empresarios

En esa línea, a finales de marzo, en la sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza se reunieron la delegada Pilar Alegría, el general de la Guardia Civil Carlos Crespo, y Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza; Miguel Gracia, presidente de la DPH y Antonio Amador, por parte de la Diputación Provincial de Teruel. El objetivo era hacer «un frente común» para reforzar la información a usuarios de las nuevas tecnologías y poder prevenir y evitar este tipo de delitos.

Según lo acordado, las diputaciones se comprometen a editar guías, contactar con pequeños y medianos empresarios de las zonas rurales y también organizar charlas y actividades que puedan favorecer la prevención de estafas y ciberdelitos.

Los confinamientos han hecho que la ciudadanía permanezca más tiempo en sus viviendas y aumenten las compras a través de Internet. La Guardia Civil también está intensificando la vigilancia a través de la red y las redes sociales.

Consejos básicos

Se aconseja, además, a los ciudadanos que tengan en cuenta una serie de consejos básicos como: modificar la contraseña que el router de nuestro hogar tiene por defecto, instalar antivirus en los dispositivos conectados a Internet, utilizar contraseñas de calidad que sean renovadas con habitualidad, realizar copias de seguridad de los dispositivos, revisar la configuración de privacidad de nuestras redes sociales, comprar a vendedores online y páginas de confianza, no facilitar a la hora de realizar la transacción datos personales como foto del DNI o de nuestro número de cuenta, utilizar métodos de pago seguros y tarjetas de crédito específicas para la compra online, revisar los movimientos de nuestra cuenta bancaria, no responder a mensajes sospechosos, no abrir enlaces ni archivos adjuntos no solicitados, no enviar dinero por adelantado a personas que no conoces y verificar la autenticidad de productos u organizaciones.

Además, el Ministerio de Interior ha diseñado una estrategia global con objetivos que incluyen la promoción de la cultura de la prevención entre la ciudadanía y la empresa; la formación y especialización de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estas materias; impulsar la coordinación y la colaboración entre el sector público y privado y promover un marco legal e institucional ante los desafíos que supone la ciberseguridad.

Cómo denunciar

La Guardia Civil recomienda que si se ha sido testigo o víctima de un delito informático, se denuncien los hechos para que sean investigados. No todos los hechos sobre los que se realizan pesquisas llegan a ser esclarecidos, pero su conocimiento ayuda a disminuir la cifra negra de delitos ocultos y a calibrar adecuadamente el problema de la delincuencia informática.

La denuncia, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 265 y 266, exige la personación del denunciante o su representante legal en un juzgado o centro policial donde debe acreditar su identidad. Toda denuncia da lugar a un procedimiento judicial en el que se podrá ser citado a declarar y efectuar las reclamaciones que la ley prevé. También existe un formulario para facilitar datos de forma anónima.