Las exportaciones agroalimentarias aragonesas crecen un 29% en el 2020

El producto aragonés sigue creciendo en valor. Las exportaciones agroalimentarias experimentaron un crecimiento del 29% durante el año 2020, respecto al año anterior, en el curso que ha cambiado la vida de todo el mundo cuando, a priori, apuntaba a unos resultados peores por razones obvias. El sector se sigue consolidando como uno de los pilares del Producto Interior Bruto (PIB) local y, en concreto, la Industria Alimentaria de Aragón (AIAA) alcanzó los 2.200 millones de euros con las ventas al mercado exterior a finales del año pasado. Así lo reflejan los datos publicados por las Cámaras de Comercio y la Agencia Tributaria.

De hecho, la Industria Alimentaria en Aragón es el segundo sector industrial de la comunidad, con un peso en su PIB junto al resto del sector agroalimentario cercano al 10%. Además, a pesar de la crítica situación laboral este último año, con Aragón –y España— sumidos en una ola de desempleo, eres y ertes, se ha conseguido generar trabajo en cifras similares a las de finales del 2018, al menos durante diciembre de este último año. La institución, según los datos de afiliados a la Seguridad Social para este sector, dio cabida a 17.970 trabajadores.

Más allá de lo que revelan los resultados, el Gobierno de Aragón reafirma su apuesta por la promoción de estos productos. El Ejecutivo aragonés dedicará este año casi 5 millones de euros a continuar con el fomento del consumo de los alimentos nobles, para lo que ya se ha publicado una licitación, dotada con 1,5 millones de euros, destinada a impulsar una nueva campaña de medios y un plan de promoción en puntos de venta de distribución alimentaria en las comunidades de Madrid y Valencia.

La carne, a la cabeza

El incremento de las exportaciones agroalimentarias aragonesas tiene nombre propio, y es que ha sido liderado, fundamentalmente, por el sector cárnico, que ha pasado de los 1.180 millones de euros exportados en el 2019 a los 1.654 millones de euros en el 2020, lo que supone un incremento superior al 40%. Todo ello debido a los crecimientos en el mercado chino, que ya casi suponen la mitad de las exportaciones cárnicas aragonesas. Asimismo, la trayectoria de la venta de estos productos en el extranjero mantiene una línea ascendente desde el 2014, y en ningún ejercicio económico ha visto reducidos sus ingresos.

En general, el resto de subsectores de la industria alimentaria incrementaron sus valores, destacando los aumentos de los productos derivados de cereales, los huevos y las conservas vegetales y zumos, con incrementos en torno al 10%. Por sectores, la industria cárnica es la principal actividad exportadora, ya que alcanza el 75% de las exportaciones del sector. En segundo lugar, los productos de bollería y derivados, con un 6%, y los vinos que suponen el 4’5%.

Los elaborados de cereales como la bollería alcanzaron los 129.000 euros de ventas al exterior al término del año 2020, por 100.600 euros de bebidas (de los que 95.715 euros correspondieron al mercado vinícola), y por los 151.300 euros obtenidos con productos categorizados como otros.

La venta de vino cae

Cabe destacar que las bodegas aragonesas de Denominación de Origen han visto cómo se han reducido las ventas de sus productos en el extranjero. En 2019 se ingresaron 104.712 euros por las transacciones de vino, por los 95.715 de este año. No obstante, el descenso no pilla por sorpresa a sus productores, que ya advirtieron durante la campaña navideña que el año no había sido bueno y sus ventas iban a descender.

Europa sigue siendo el principal cliente de la AIAA, pues es el destino del 49% del total de las exportaciones aragonesas de alimentación (en 2018 suponía el 70%), pero seguida muy de cerca por las exportaciones a los mercados asiáticos que, alcanzan el 45% del total de las operaciones, principalmente por el peso del sector cárnico en China.

En el sector del vino, Europa supone más de la mitad de las exportaciones y Norteamérica se mantiene en un 25% a pesar de los aranceles de Estados Unidos. Los principales países europeos que son destino de las exportaciones aragonesas son, en este orden: Francia, Italia, Portugal, Polonia, Países Bajos, Alemania, Rumanía, la República Checa y el Reino Unido, países que agrupan el 40% de las exportaciones totales del sector. Por otro lado, es necesario destacar, igual que en ejercicios anteriores, el importante superávit de la balanza comercial que la industria alimentaria deja para Aragón, ya que en 2020 alcanzó los 1.726 millones de euros.

El año 2021 se presenta como un año de oportunidades para el sector y de recuperación para algunos productos. La progresiva recuperación económica de algunos mercados son motivos para albergar optimismo.