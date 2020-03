Motivos para una tractorada

Los agricultores y ganaderos de Aragón ya han empezado a organizarse para que el próximo martes, 10 de marzo, todo este listo para poder acudir a la manifestación que el sector ha organizado para luchar por unos precios justos y una reforma de la PAC que beneficie a todos aquellos que todas las mañanas luchan por sacar adelante su negocio a pesar de la situación «crítica» que atraviesan.

Javier Cásedas

"Uno se cansa de perder dinero"

Javier Cásedas es un joven de 26 años de Calatorao, lugar en el que reside desde niño y donde lleva trabajando desde los 18 años como agricultor. Cásedas será uno de los miles de agricultores que el próximo martes acudirá con su tractor a la manifestación organizada en Zaragoza. «Nos levantaremos a las cinco de la mañana para estar ahí a las 8.30 horas. Sabemos lo que supone y que crearemos grandes problemas de tráfico y de retenciones en la ciudad, pero es que hay que hacerlo», asegura.

Cásedas cuenta con 28 hectáreas de frutal con hueso y asegura que el año 2019 fue «desastroso» debido a las condiciones del sector, mientras que en el 2018 tuvo «suerte» puesto que apedreó por muchas zonas colindantes, lo que hizo aumentar la demanda y por lo tanto, «salvó el precio». «En la agricultura juegas con factores que no están en tu mano, pero el precio es algo que sí que se puede solucionar».

Actualmente, Cásedas asegura que solo producir y recolectar la fruta le cuesta 25 céntimos el kilo mientras a él se le estaba pagando a 17. «Cuando era pequeño, recuerdo que el kilo de melocotón estaba a 48 céntimos», explica. Este joven agricultor asegura sin dudar que nunca volverá a ver que se paguen los precios que había antes, pero confía en que la situación mejore un poco a pesar del sentimiento «pesimista» que siente.

Cásedas comenta que cada vez son menos los jóvenes en su zona que siguen dedicándose al sector agrario y que el futuro no se ve mucho mejor que ahora. «Los jóvenes no vamos a seguir con esta situación, no nos gusta abandonar algo que han levantado tus padres y abuelos y donde nosotros hemos ayudado desde niños, pero uno se cansa de perder dinero».

Cásedas no se corta al afirmar que muchas veces ha pensado en dejar su trabajo y buscar otra cosa debido a las malas épocas a las que están teniendo que hacer frente en los últimos años viendo como la rentabilidad de su negocio no llega. Aunque comenta que es consciente que la agricultura «son años buenos y años malos», señala que «el problema está en que hay más años malos que buenos».

En cuanto a la PAC, Cásedas cree que se trata de una política «obsoleta que hay que cambiar y modificar ya» para ayudar a quienes de verdad se dedican a este negocio. «Yo no pido limosna, pido unos precios justos», zanja. Ante esta mala situación del sector, afirmó que «nos dicen que nos ayudan, pero después sus actos no lo confirman». Por ejemplo, señaló que «la firma del tratado de Vietnam va a perjudicar a los arroceros, y eso se firmó después de que empezásemos con las protestas». Por todo esto, igual que hace dos años, el tractor de Cásedas volverá a invadir el centro de Zaragoza junto a sus compañeros para luchar por su presente y su futuro.

Daniel Lacasa

"Este es el medio de vida que quiero"

Daniel Lacasa tiene 26 años y reside en Barós, donde trabaja como ganadero en gran parte, a pesar de que también tiene pequeñas explotaciones agrícolas. Él volverá a Zaragoza el próximo martes día 10, un recorrido desde la Jacetania que le costará tres horas y media y en torno a unos 150 euros de gasolina. Esto no lo ve como una «perdida» sino todo lo contrario. «Es un gasto para sembrar futuro, un futuro en el que esperamos que con la manifestación consigamos beneficios», explica.

Actualmente, Lacasa cree que la situación es «crítica» y que el sector está «muy caliente» y es por eso por lo que se necesitan «medidas urgentes para que no se venga abajo». Ante esta crisis del campo, él hace referencia a que si el sector agrario para, «la ciudad no come», por lo que se trata de un tema que afecta a todos. «Estamos ilusionados con que estas protestas vengan acompañadas de grandes soluciones», comenta, debido a que si «no luchamos nosotros, nadie nos va a dar nada».

El esfuerzo que Lacasa tendrá que hacer ese día es bastante grande debido a que los tractores comenzarán la ruta a las cinco de la mañana y antes que eso, tendrá que dejar a sus vacas preparadas para poder estar un día entero sin ser atendidas. «Me levantaré a las 3.30 horas para dejarlas arregladas y estos días estoy preparando la comida para tener todo listo para entonces», relata.

A pesar de que Lacasa asegura que la situación actual es «insostenible», explica que «nunca» se ha planteado dedicarse a otra cosa y que es por eso por lo que va a seguir luchando. «Desde pequeño he ido con mi padre a ver cómo trabajaba y es el medio de vida que quería y quiero y es por eso por lo que voy a seguir luchando».

Lacasa habla por él y por todos que como él han decidido quedarse en sus pueblos para trabajar en este sector. «Queremos seguir viviendo en ellos y produciendo para toda la población y estamos decididos y creemos en ello y en que se puede cambiar la situación actual». Las peticiones que ese día se exigirán son claras, «unos precios justos» que cubran mínimo lo que les cuesta producir y una «reforma urgente de la PAC».

Lacasa explica que los costes de producción se les han multiplicado «por cinco y los precios de venta estamos entre 10 y 15 pesetas más barato que en los años 80». A pesar de que en la última reforma se ha apoyado «un poco más» a los jóvenes y ha habido un pequeño incremento, sigue faltando más regulaciones porque no se puede comparar «las jubilaciones que hay y el cierre de explotaciones que se realizan con los nuevos jóvenes que entran a este sector».

Además de los diez tráctores que bajarán desde la Jacetania, se ha instalado un autobús, que ya cuenta con 31 personas, para que participen todos aquellos que quieran una solución en este sector.