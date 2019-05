Tres opciones sobre la mesa para el futuro Gobierno de la DGA

1. PSOE, Ciudadanos ¿y el PAR?

La opción a la que ayer encaminó Arturo Aliaga, PSOE y Ciudadanos, alcanzaría sobrada la mayoría necesaria para conformar Gobierno (34 escaños), con los 24 de los socialistas y los 12 de los liberales. El presidente del PAR no fue muy claro sobre si le gustaría entrar en esta coalición, al admitir que no sería necesario pero también que tendría «más que sumar que restar».

2. PSOE, Podemos, CHA, IU y el PAR se abstiene

La combinación de PSOE, Podemos, CHA e IU sumaría 33 escaños, a 1 de la mayoría necesaria, con lo que si el PAR se abstuviese en la votación de investidura, la configuración sería posible porque los votos negativos de la derecha no la contrarrestarían. Aliaga no dijo ayer específicamente que votaría en contra de esta posibilidad, aunque sí dejó claro que no le daría su apoyo.

3. PP, Ciudadanos, Vox y el PAR

Los partidos de centro derecha y ultraderecha sumarían los 34 escaños necesarios con los 16 del PP, 12 de Ciudadanos, 3 de Vox y 3 del PAR. Sin embargo, los aragonesistas sí dejaron claro ayer que ni participarán en esta coalición ni la permitirían mediante una abstención. Esta, en cualquier caso, no serviría, porque sin ellos la derecha suma 31 y la izquierda, 33.