Unas 200 comunicadoras se concentran por un periodismo digno e igualitario

Alrededor de 200 comunicadoras se han concentrado este viernes en la Plaza de España de Zaragoza para exigir un periodismo digno, de carácter feminista, con el fin de luchar contra las desigualdades y la discriminación laboral.

Al grito de 'sin nosotras se para el mundo' las periodistas han reflejado su descontento por varios aspectos como la brecha salarial, el denominado 'techo de cristal', la precariedad, el acoso laboral y en redes sociales, y también la corresponsabilidad.

"Somos más de la mitad de la población, si nosotras paramos el mundo se para, y eso es lo que queremos visibilizar. Hacer ver que si nosotras no trabajamos, no colaboramos, no participamos, el mundo no tiene mucho que hacer, por eso pedimos exclusivamente la igualdad entre hombres y mujeres, y en esa lucha tenemos que estar todos juntos ya que este movimiento no pretende enfrentamientos ni ser radical", ha explicado en declaraciones para Efe la periodista de TVE Aragón Sagrario Sáiz, que además fue una de las siete pregoneras de las Fiestas del Pilar 2018, las primeras de carácter feminista.

De esta manera, en la lectura de un manifiesto que varias comunicadoras han narrado a la sociedad, se exige a los medios de comunicación que velen por la función social que han de cumplir en las sociedades democráticas y, en consecuencia, por un 'periodigno' que incorpore de manera plena en su línea editorial los valores de igualdad, equidad y libertad de las personas.

En este aspecto, la comunicadora y cofundadora de la Asociación de Periodistas por la Igualdad, Carmen Serrano, ha destacado a Efe que esta profesión "pone las mismas zancadillas" a las mujeres que en cualquier otra ya que "hay muchas mujeres estudiantes y en las redacciones pero muy pocas ocupando puestos de responsabilidad".

Como consecuencia, eso impide que los protocolos y guías de actuación para aprender a redactar con perspectiva de género, sin perjudicar más a las mujeres, y el impulso de la igualdad puedan ejecutarse con efectividad, ha apuntado Serrano.

Sáiz ha ahondado más en esta idea y ha señalado, respecto a las comunicadoras, que las mujeres se encuentran en trabajos más precarios, con menor sueldo, con más contratos temporales que fijos, y con serias dificultades para alcanzar puestos de dirección.

Asimismo, ha añadido, "cuando una mujer está en un puesto de dirección cambia la visión de ese medio, por ejemplo con la introducción de temas de género, ya que las mujeres también tienen muchas cosas que decir, e invitamos a que den su voz".

La celebración de este 8-M es muy importante para conseguir progresar en la lucha por la igualdad ya que cada día "se avanza" más.

"Solo hay que mirar cómo ha evolucionado la sociedad desde la época de nuestras madres o abuelas, ver cómo ha cambiado el movimiento feminista. Queda mucho por hacer, y hay que seguir luchando hoy para que las mujeres del futuro lo tengan más fácil que nosotras", ha concluido Sagrario Sáiz.