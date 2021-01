2021, los partidos y su relevo

Este 2021 será, si la pandemia lo permite, un ejercicio clave para varias formaciones políticas en Aragón. Mientras partidos como Ciudadanos, Podemos y Chunta Aragonesista renovaron el pasado año a sus respectivos líderes y casi la totalidad de sus órganos políticos desde el ámbito local al comarcal o provincial, en este ejercicio se espera que inicien o culminen estos procesos Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida. Al menos, es lo que tocaría por la cadencia del tiempo y los respectivos estatutos. Pero, coronavirus mediante, los plazos pueden trastocarse y alargarse, porque todos los partidos prefieren acometer sus procesos internos con la mayor presencialidad posible.

El Partido Popular culmina este domingo el proceso de renovación de los órganos provinciales, con el XIII Congreso Provincial del PP de Teruel, que se celebra también --como ocurrió en los de Huesca y Zaragoza-- de manera telemática, con Joaquín Juste, actualmente en el cargo, como único candidato. Además del congreso de Teruel, los populares celebrarán en el primer trimestre del año una intermunicipal y una interparlamentaria también de manera telemática. Por el momento, toda la actividad se programa a través de internet.

El próximo mes de marzo se cumplirán cuatro años desde que el actual presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, fuera elegido líder del partido. Habitualmente en la formación, los congresos autonómicos siguen a la convocatoria del nacional, pero el XIX Congreso del PP en el que resultó vencedor Pablo Casado se celebró tan solo un año después (en julio del 2018) de la anterior convocatoria, y como consecuencia de la renuncia de Mariano Rajoy, tras perder la moción de censura. Pese a que el mandato de Beamonte está próximo a cumplir sus primeros cuatro años, fuentes oficiales de la formación no concretaron si esta cita se celebrará a lo largo del 2021. Tampoco se habla oficialmente de candidatos, aunque el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, ha ganado enteros a escala nacional como portavoz de los alcaldes de la ‘revuelta’ frente a Sánchez.

En el otro lado del espectro ideológico, IU afronta este año sendos procesos de renovación, a escala federal y autonómica. El coordinador en Aragón, Álvaro Sanz, reconoció que «no hemos hablado aún de si hay renovación o no, pero toca elegir al Coordinador General». Sanz, que lleva en el cargo desde el 2017, no dio pistas sobre su futuro._A finales de marzo se celebrará la XII Asamblea Federal de IU, y la previsión es que la cita en Aragón no llegue hasta «después de verano o final de año». Todavía sin concretar si podrá celebrarse de manera presencial.

Los socialistas celebrarán en octubre el 40 Congreso Federal. «En cascada, vendrán las siguientes citas: congresos regionales, provinciales y locales», recuerdan fuentes del partido en Aragón. Con tres meses de plazo como máximo para convocarlo después del federal, todo parece indicar que la renovación de órganos del PSOE_en Aragón se produciría en los primeros meses del 2022. Hasta entonces, deberá definirse si Javier Lambán, secretario general del PSOE Aragón desde el 2012, repite como candidato para encadenar un tercer mandato consecutivo, o si aparecen otras opciones.

Congreso a la vista

En el PAR, que este último año ha vivido distintos procesos de críticas internas desde Teruel y Zaragoza, su presidente, Arturo Aliaga, anunció la pronta convocatoria de una Ejecutiva. También, en una entrevista con EL PERIÓDICO, recordó que en junio hay congreso «y quien quiera optar a los órganos del partido, es la vía». Por ahora no se han definido candidatos alternativos. Ciudadanos Aragón culminará en febrero su renovación iniciada el pasado septiembre, con la elección de las nuevas juntas directivas de las agrupaciones. Unos puestos que serán elegidos de forma telemática el 31 de enero.

Y los partidos que recientemente renovaron sus órganos, centran este 2021 su actividad en la formación de sus bases, como la Escuela Morada que Podemos espera poner en marcha, o las acciones con jóvenes y mayores que potencian desde Vox. En CHA, el próximo 29 de junio celebrarán los 35 años del nacimiento del partido, aunque todavía es pronto para saber en qué circunstancias se desarrollará.