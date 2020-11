Un 26% de menores ya ha accedido a salas a pesar de estar prohibido

Hace ya meses que Mayte Pérez, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, explicó que el anteproyecto de ley pretende hacer frente al incremento del juego en los jóvenes. Lo hizo aportando datos preocupantes, como que en dos años el juego presencial de los jóvenes varones ha aumentado del 21,6% al 30,7%; y en el caso de las mujeres, del 5,4% al 15,3%. Además, manifestó que en Aragón hay nada menos que unas 3.500 personas en el Registro de Prohibidos al Juego de Aragón y en el Registro de Interdicción de acceso al juego.

El informe Estudes 2019 señalaba que un 26% de menores de edad en Aragón ya ha entrado a salones de juego, pese a tenerlo prohibido. «El informe recoge ese 26%, pero lo que apunta, y cito textualmente, es que si el 10,9% de los estudiantes de Aragón ha jugado con dinero online en los últimos 12 meses, esta prevalencia aumenta notablemente cuando analizamos el juego de manera presencial, donde el porcentaje de alumnos que juegan se incrementa casi hasta el 26%», explica Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego).

«Es decir, cuando el informe Estudes hace referencia al juego de manera presencial, la tipología incluye juego privado (locales de juego y apuestas) y juego público (establecimientos de loterías y apuestas del Estado, kioscos de ONCE, sus vendedores...». Desde Cejuego se quiere puntualizar que, según la encuesta del informe, un 26% de alumnos ha jugado de manera presencial en los últimos 12 meses tanto en juego público como privado, y no solo en locales de juego. Y, además, es importante tener en cuenta que en los establecimientos de loterías y apuestas o en los propios kioscos de la ONCE no existe ningún control de acceso a menores como sí lo existe en los locales de juego de privado».