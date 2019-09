Los 40 años de la entrada de la mujer en la Policía, presente en un cupón de la ONCE

El 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 26 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta celebración. Esta mañana ha sido presentado en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón de la mano de Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón, Carmen Sánchez Pérez, delegada del Gobierno en Aragón, José Luis Catalán, presidente del Consejo territorial de la ONCE en Aragón, y Juan Carlos Hernández Muñoz, jefe superior de la Policía Nacional en Aragón.

La Policía Nacional abrió sus puertas a la mujer en el año 1979, tras publicarse un año antes la convocatoria de las primeras pruebas de selección para el Cuerpo General de Policía en las que se reservaban 100 plazas a “miembros femeninos”. Inicialmente se incorporaron 42 mujeres, y en la actualidad la Policía Nacional cuenta con más de 9.600 mujeres en sus filas, compuestas por cerca de 65.000 personas, lo que supone casi el 15% de la plantilla.

En estos 40 años, las mujeres que forman parte de la Policía Nacional han superado un buen número de dificultades. Con el tiempo, se ha visto con normalidad su incorporación a este cuerpo policial, formando parte de distintas especialidades dentro de la Policía Nacional.

En estos momentos, 26 mujeres son comisarias y nueve son comisarias principales. La Escuela Nacional de Policía de Ávila cuenta, actualmente, con 835 mujeres de un total de cerca de 3.400 alumnos. En la escala ejecutiva, el 40% del alumnado está formado por mujeres. En la actualidad, la Policía Nacional es uno de los cuerpos policiales a nivel europeo con más presencia de la mujer en puestos de toma de decisiones.

El total de empleo del Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) al cierre de 2018 es de 71.393 personas (empleo directo más participadas), de las que un 57,6% son personas con discapacidad, dato similar el año anterior. Además, destaca que un total de 30.217 puestos de trabajo son ocupados por mujeres.