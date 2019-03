La Cincomarzada cumple 40 años. La que fuera la primera fiesta laica de Zaragoza, echó a andar en 1979 en plena transición a la democracia y cuando nadie esperaba que se convertiría en la celebración multitudinaria que es hoy. No en vano, siendo la segunda cita que más zaragozanos mueve cada año, es esa masificación y algún desgraciado percance, dentro y fuera de Zaragoza, los que han acabado endureciendo los requisitos para instalarse y, con ello, desincentivando la participación. Hoy son un 25% de entidades menos que hace una década. Y eso sí es un problema, más aún que el habitual enemigo de esta fiesta, el cierzo en marzo, o los dos esporádico: el freático o las fuertes lluvias, que siempre amenazan con la suspensión.

Los cuchillos y utensilios de cocina que los zaragozanos usaron el 5 de marzo de 1838 para defender a su ciudad de las tropas de Juan Cabañero hoy solo se usan para degustar la comida que cada familia, cada asociación, cada peña o cada grupo de amigos llevan al parque. El relato de un día que otorgó a la capital aragonesa el título de Siempre Heroica hoy es sinónimo de jornada de convivencia y de reivindicación. Aunque, como señala Rafael Tejedor, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que organiza la cita, «ha cambiado el perfil de colectivos que se implican». «Se ha despolitizado mucho y cada vez son menos partidos y sindicatos. Su presencia la han suplido otro tipo de asociaciones», expone.

Los pioneros de la fiesta

La Cincomarzada es un evento en toda regla que fue rescatado por un grupo de asociaciones vecinales tras el parón del franquismo. El golpe de Estado de Franco abrió un paréntesis que la emergente FABZ impulsó «el 10 de noviembre de 1978». Con la Constitución española recién aprobada, en «pleno proceso de recuperación de derechos y de instaurar la democracia», esa cita era una de las tradiciones a rescatar del cajón del olvido al que le metió la guerra.

Ricardo Álvarez lo recuerda casi todo de aquella época. Él era entonces el presidente de aquella incipiente FABZ, que es la que está detrás de esta cita desde hace 40 años. Sobre todo cómo un grupo encabezado por cinco asociaciones vecinales se dirigieron aquella mañana del 4 de marzo de 1979 «a la arboleda de Macanaz, que era donde siempre se había celebrado, con comida, botellas y todo lo necesario para un grupo de 30 o 50 personas». Sí, la primera Cincomarzada no se hizo el día 5 «porque era lunes».

La asociación de Álvarez era la de Torrero y junto a él iban José Luis Martínez Blasco, de la de La Cartuja; Ricardo Berdié, de la de San José; Virginio Marco, del Picarral; y Santiago Villamayor, de La Almozara. Las cinco que formaron parte del primer secretariado de la federación y para las que esta fue una de las primera acciones a emprender. Fue el representante de La Cartuja quien lo propuso, y el resto le siguieron.

«Hacer democracia»

Se producía en un contexto social y político muy especial en España, apunta Álvarez, de «recuperación de tradiciones que durante décadas había tapado el franquismo». «Se trataba de hacer democracia», apostilla, al vez que repite el carácter reivindicativo de una fiesta que en ese segundo origen era más «un encuentro casi familiar, de convivencia en el parque».

Pero no pudo ser Macanaz porque al llegar allí les esperaban agentes de la Policía Armada, que todos conocían como los grises por el color de sus uniformes –se creó tras la Guerra Civil pero en plena transición estaba en proceso de disolución para ver nacer a la Policía Nacional actual–, para impedir que se celebrara esa Cincomarzada. «Había más agentes que nosotros, con caballería y todo», señala Álvarez. Se había dado orden expresa de que no se hiciera. Así que uno de ellos sugirió desplazarse hasta un parque próximo que no era el histórico emplazamiento de la fiesta pero reunía unas características idóneas: el del Tío Jorge. «La celebración podía haber acabado en Torrero pero ese día se jugaba un partido de fútbol», recuerda.

Y es que el simbolismo del emplazamiento del parque del Arrabal es relativa. «Era el lugar que mejores condiciones ha ofrecido siempre, aparte de la centralidad y por las buenas comunicaciones que tenía, pese a que los vecinos siempre se quejaban de que se les destrozaba el parque», explica el expresidente de la federación. Las protestas de los vecinos de la margen izquierda siempre se han dado, es una de las cosas que nunca han cambiado en estos 40 años de Cincomarzada democrática. «Con toda la razón», reconoce Álvarez, que destaca que cuando la arboleda de Macanaz pudo recuperarse, no se hizo. Habían dado con un lugar mejor y allí se hizo durante muchos años.

La decisión del ayuntamiento, dos años después de aquella primera cita, de hacer de esta fiesta una fecha importante para la ciudad, hacer del 5 de marzo una festividad local y colaborar en la organización y otorgarle subvenciones quizá sea el motivo de que ese medio centenar de personas de la primera edición se convirtieran en miles de personas en poco tiempo. De la mano del alcalde Ramón Sáinz de Varanda, «decisivo». Aunque tuvo mayor relevancia en esa masificación la «rápida propagación entre las asociaciones de vecinos que vieron en este evento una oportunidad de reivindicar sus problemas, era un altavoz importante».

«No nos esperábamos entonces que algún día llegarían a juntarse 100.000 personas en la Cincomarzada, que pudiera enraizarse tanto en la ciudad. Las reivindicaciones fueron cristalizando en las problemáticas de cada barrio», explica. Visto con las perspectiva que dan 40 años, la cita hoy «se ha convertido en un evento multitudinario, porque ha aumentado el carácter festivo, sumando colectivos que van más allá de los vecinales, pero se mantiene ese espíritu de los inicios, la esencia de reivindicación».

Tampoco ha tenido tanta importancia la ubicación, con el paso de los años. Hasta cinco emplazamientos distintos al parque Tío Jorge en 40 años: la propia arboleda de Macanaz, el parque de Oriente, el del Agua y el soto de La Almozara. Y se llegaron a proponer «espacios especiales acondicionados» para este tipo de eventos, es decir, cambiar el césped por el hormigón, alejar el ruido y la masificación del centro de Zaragoza, «para minimizar los efectos negativos y poner los medios adecuados para vivirla con civismo, como colocar papeleras, bancos o aseos», expone el expresidente de la FABZ, para quien «el objetivo prioritario era evitar que se convirtiera en gueto». Ganarse a la ciudad.

Ese equilibrio no ha sido fácil de conseguir. Y, de hecho, cuando se ha endurecido la normativa, ha bajado la participación. Y es una tendencia que los organizadores actuales están detectando. Hoy es muy complicado pronosticar la afluencia. Si hay puente festivo, la gente no se queda por la Cincomarzada en Zaragoza. Las fechas son idóneas para el esquí, así que entre semana mejor. Por no decir del mal tiempo o el viento, ese enemigo que en el pasado era solo una molestia. «He llegado a comer sujetando un paraguas por la lluvia o quitando la arena que metía el viento de la comida», recuerda Álvarez.

Este marcó uno de los episodios más negativos de la fiesta, en el 2006, cuando una mujer falleció por la caída de un árbol. El otro día negro sucedió a principios de los años 90, cuando un repartidor de La Zaragozana fue apuñalado. Un crimen que a día de hoy sigue sin resolverse.

También el viento o la lluvia ha provocado 4 suspensiones, tres con cambio de fecha (2006, 2015 y 2016) y una cancelada definitivamente, tras un primer aplazamiento al 27 de mayo (la 27mayada). Motivó que se decidiera que nunca más se pospondría.