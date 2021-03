50 millones para la hostelería

El plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón estará dotado finalmente con 50 millones de euros, según ha anunciado este martes por la mañana el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, durante la firma del acuerdo que permitirá su puesta en marcha de una manera "razonablemente rápida", aunque el presidente no se ha atrevido a poner fecha a la llegada de este impulso, que estará entre los 3.000 y los 200.000 euros, en función de los distintos casos.

El Gobierno aragonés aportará el 60% de la cuantía total de las ayudas, es decir, 30 millones; las diputaciones provinciales (Zaragoza, Huesca y Teruel) pondrán el 20%, 10 millones; y los ayuntamientos, el otro 20%, la misma cantidad.

Lambán ha subrayado que este acuerdo se enmarca en el espíritu de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Asimismo, ha incidido en que, desde su Ejecutivo, siempre han defendido que todas las medidas que se tomen para ayudar a este sector se deben aprobar de forma pactada con los afectados, como así ha sido.

Este acuerdo, firmado en un acto que ha estado presidido por Lambán y ha contado con la directora general de Turismo, Elena Allué, ha sido suscrito por los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca, Miguel Gracia, y Teruel, Manuel Rando, así como por la vicepresidenta de la de Zaragoza, Teresa Ladrero --en representación de Juan Antonio Sánchez Quero--.

También lo han rubricado los presidentes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta; de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, y de la Confederación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer.

Podrán optar a estas ayudas hoteles y alojamientos similares, cámpings y aparcamientos para caravanas, otros alojamientos, restaurantes y puestos de comidas, provisión de comidas preparadas para eventos, otros servicios de comidas, establecimientos de bebidas, bares, tabernas, pubs, establecimientos de ocio nocturno, actividades de las agencias de viajes, termales y balnearios, empresas de turismo activo inscritas como tales en el registro aragonés, discotecas que cuenten con licencia de actividad como tales y empresas de ocio infantil con licencia de actividad de parque infantil. "En torno a 12.000 serán los beneficiados", cuantificó Lambán, que ha revelado que se han dado pasos a lo largo de las últimas semanas que se deberían dar ahora, por lo que entiende que las ayudas llegarán "de una forma razonablemente rápida", ha afirmado sin poder adelantar los tiempos: "No me dejo nada en el tintero".

Lambán se ha referido a las quejas del Ayuntamiento de Zaragoza incluso antes de ser cuestionado, después de que Jorge Azcón, el alcalde de la capital, haya insistido esta mañana en que su consistorio no ha recibido "ni un solo euro de ayudas" desde que comenzó la pandemia. "Y ahora, además, nos piden dinero sin contar con nosotros", ha afirmado el primer edil antes del anuncio del Pignatelli, que el presidente ha explicado así: "Llegar a un acuerdo con las diputaciones es relativamente sencillo cuando hay voluntas. Lo que es imposible es hacerlo con los 731 ayuntamientos de la comunidad", por lo que se ha suscrito el convenio a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

"No conozco a ningún alcalde que haya dicho que no", ha continuado el presidente, que ha precisado que el trato con las tres capitales de provincia será diferente: "Como no perciben fondos incondicionados, se les planteará la firma de un fondo específico y estoy convencido de que suscribirán el convenio", que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. "Estoy seguro de que la FAMCP nos ayudará y a las tres capitales me dirigiré directamente para citarlos y abordar el convenio correspondiente. No tengo duda de que lo suscribirán", ha dicho el jefe del Ejecutivo tratando de zanjar la polémica, sobre todo, con Zaragoza, muy quejosa en palabras de su alcalde "por disponer del dinero de los ayuntamientos sin contarnos en qué va a consistir el plan".