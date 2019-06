El 56% de las familias de Aragón cree que la FP tiene «mala imagen»

El 56% de las familias aragonesas considera que la Formación Profesional tiene «mala imagen» y, por esto mismo, prefieren que sus hijos estudien carreras universitarias. Así lo pone de manifiesto el informe Educa 2020 realizado tras un sondeo a 1.200 padres y madres de la comunidad con hijos en edades comprendidas entre los 4 y los 18 años.

Según este estudio, presentado ayer en Zaragoza, entre los motivos que se argumentan para no aceptar los beneficios de la FP está que se cree que tiene menos consideración social, que son «estudios menores» en comparación con los grados universitarios y que «la cursan aquellos que no quieren hacer estudios de grado superior».

El presidente de Educa 2020, Fernando Jáuregui, detalló que «esto para nada es así» y defendió el papel de la FP. «En Alemania, por ejemplo, han salido adelante gracias a esta formación», dijo, al tiempo que apuntó que el sondeo es el proyecto «más ambicioso» creado hasta la fecha con el fin de «conocer mejor» desde la perspectiva de los padres a los estudiantes.

MERCADO LABORAL

Para mejorar la imagen de la FP, las familias aragonesas creen que sería necesario publicitarla «adecuadamente» desde el Gobierno y otorgarle un rango universitario.

Por su parte, las familias aragonesas que sí ven bondades en la FP apuntan a que favorece una rápida incorporación al mercado laboral, supone un ajuste «más real» a la oferta del mercado o un contacto «directo» con las empresas que ofrecen la FP Dual.

En Aragón, los ciclos formativos audiovisuales, la informática y los títulos sobre actividades física y deportes son los más demandados por los estudiantes de FP. Pese a todo, hay un 63% de empresas aragonesas que manifiestan que no encuentran perfiles de FP adecuados a sus puestos y el paro juvenil es de casi un 38% en Aragón.

Por otro lado, los padres aragoneses se inclinan por el Bachillerato de Ciencias para sus hijos (46% frente a la media nacional cercana al 40%), en detrimento de los bachilleratos tecnológicos, humanístico y de ciencias sociales. Sin embargo, pese a este dato, algo más de la mitad de los padres (53,4% por ciento) admite en el sondeo de Educa2020 que no han aconsejado a sus hijos una orientación sobre sus estudios.

En este sentido, la mitad de los encuestados sí dice haber tenido con sus hijos «una conversación» sobre las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). De ahí la preferencia de las familias por el estudio de los grados universitarios de la rama de Ciencias.

RETO PARA EL GOBIERNO

Fernando Jáuregui lanzó ayer una reflexión sobre la educación en el país y pidió al Gobierno entrante que «no caiga en el mismo error repetitivo» de que la portavocía del Gobierno se comparta con un ministerio como Educación. «Esa combinación es un error y la Educación no merece menos atención. No tiene sentido infravalorar así un ministerio y no es lo deseable», dijo.

El sondeo Educa2020 ha contado en Aragón con la colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y, en España, han colaborado un total de 18.000 familias para hacer una radiografía nacional.