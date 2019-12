El 62% de los locales sin uso de la ciudad está en venta o alquiler

El 62% de los locales sin uso en zonas comerciales de Teruel están comercializados (en venta o alquiler), mientras que el 38% corresponde a propietarios que no han sido localizados por herencias u otras circunstancias, según se desprende del censo que han elaborado el ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Teruel, que fue presentado ayer.

El concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo, Ramón Fuertes, explicó que desde su área se quiere apostar por cualquier iniciativa que favorezca el emprendimiento «y sin duda este censo va a ser una herramienta muy útil» para que todos aquellos que quieran iniciar una nueva actividad en la ciudad, o bien cambiarse de ubicación por diferentes motivos, puedan hacerlo más fácilmente.

«Con un solo clic van a poder tener acceso a esos locales disponibles que tenemos en Teruel, en cuanto a superficie, en qué estado se encuentran, y diferentes características de dichos locales», dijo Fuertes, ya que esta base de datos estará disponible en la web de la Cámara de Comercio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, precisó que el trabajo de campo para elaborar esta base de datos se ha desarrollado durante cinco meses y que desde la entidad se facilitará información sobre estos locales a todas aquellas personas que lo soliciten, y además se enviará una comunicación a todas las Cámaras de Comercio de España para que tengan constancia de este censo.

Santa Isabel indicó que «muchas veces» tienen llamadas de otras provincias preguntando por «locales concretos y en situaciones concretas» y agradeció al ayuntamiento que les haya brindado la posibilidad de poner estos inmuebles en conocimiento de los empresarios, no sólo de la provincia sino de toda España.

En cuanto al canal de comercialización, el 73% de los locales disponibles corresponde a inmobiliarias o empresas especializadas y el 27% a particulares.

«En estos momentos tenemos casi 52.000 metros cuadrados comercializados y 8.000 metros cuadrados no localizados, teniendo en cuenta que se han estudiado las zonas comerciales consolidadas», detalló Santa Isabel. No se han incluido en este censo los locales vacíos en zonas nuevas que no se consideran atractivas para el comercio.