Abad, responsable de Asistencia Sanitaria: "Vivimos con una sensación de que todo se podía haber descontrolado"

José María Abad es director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón y, después de pasar de nuevo unas semanas muy complicadas de nuevo en Aragón, valora a este diario la situación en la que se encuentra el sistema sanitario así como los meses vividos.

¿Cómo se gestiona, laboral y personalmente, el ver que los sanitarios llegan a un punto de saturación límite y que empiezan a tomarse medidas como el cambio de plantas y la instalación de nuevos espacios?

Es difícil gestionar estas situaciones porque a veces no siempre se entienden bien las necesidades de los profesionales desde la administración en un puesto como el mío donde no estás en el día a día como ellos. Lo mismo pasa al contrario, ellos a veces tampoco entienden los problemas que tenemos para tomar algunas decisiones. A veces he notado y sentido ciertos problemas de comunicación con los profesionales. La tensión, el miedo y la inseguridad que se tiene sobre el efecto de las decisiones que se van tomando en una situación completamente nueva para nosotros como esta te genera mucho estrés. Diariamente se intenta que haya una mayor comunicación con los profesionales, a través de representantes o incluso hablando con ellos de manera más personal y creo que es algo que va mejorando, pero siempre va a ser complicada porque el estrés que tenemos no ayuda a que haya una comunicación más fluida y serena

¿Aragón ha llegado a estar saturado? ¿Por qué no se ha hecho uso de instalaciones como el hospital de la Feria de Zaragoza?

Cuando hablamos de saturación de hospitales hablamos fundamentalmente de saturación de los profesionales. El problema no es el volumen de camas sino el volumen de profesionales. Si el número de pacientes hubiera sido mucho mayor del que hemos tenido, es decir en vez de 1.200 tener 2.000, en este caso nuestras instalaciones no hubieran sido suficientes. Los problemas de saturación que hay en los hospitales son de profesionales pero el problema es que los sanitarios que hay están ya saturados y cansados. El hospital de la Feria estaba pensado para tener a pacientes con menor necesidad de cuidados y por lo tanto poder diversificar el trabajo en diferentes escenarios, pero no ha sido necesario llegar a usarlo y no deberíamos de llegar al nivel de saturación de no tener camas disponibles en nuestros hospitales porque esa es la situación de colapso. Para este colapso estaba previsto el hospital de la feria y ese hubiera sido un escenario casi de catástrofe pero tenemos que estar preparados para la catástrofe, a la cual afortunadamente no hemos llegado.

¿Hemos estado cerca de esa catástrofe?

No sé cómo se vive desde fuera pero yo creo que hemos tenido durante casi toda la pandemia una sensación de cierto grado de control sobre lo que estaba pasando. Ese grado de control no quiere decir que, si hubiéramos podido, igual hubiéramos tomado medidas más estrictas y mas tempranas. Hemos controlado razonablemente la situación durante casi toda la pandemia pero, es cierto que se nos podía haber descontrolado y los hemos vivido con esa sensación de que hasta cierto punto lo estábamos dominando pero que en cualquier momento se nos podía descontrolar, lo que ha provocado que nuestros sanitarios han ido al límite y eso no es la forma en la que nos gusta trabajar. La situación a la que llegó Madrid con el hospital de Ifema es una situación poco deseable y a la que no debemos de llegar nunca, por eso se toman medidas que socialmente son complejas y económicamente tienen un gran impacto en la sociedad, pero el sistema sanitario no puede llegar a eso.

¿Puede realizarse la campaña de vacunación del covid-19 en este hospital?

Si se asume desde los centros de salud lo ideal es conseguir instalaciones auxiliares cercanas a la población y a los profesionales. En esta labor algo se ha hecho en estos últimos meses para la campaña de vacunación de la gripe gracias a las entidades locales y los ayuntamientos. Hay instalaciones que son adecuadas para trasladar ahí equipos de vacunación. El hospital de la feria es una instalación que está pensada para si en un momento determinado fuera necesario llevar pacientes menos graves con los profesionales adecuados. No ha sido necesario en mayo, no ha sido necesario en noviembre y esperemos que no sea necesario en enero o febrero. Es una instalación de reserva, es un plan de contingencia que hay que tener previsto pero no es la instalación más adecuada para una campaña de vacunación debido a que no tiene sentido llevar ahí a miles de personas mayores diariamente. Tiene sentido que sea en instalaciones cercanas a sus domicilios y que sean mas accesibles a esa población.

¿Están los centros de salud preparados para hacer frente a la campaña de vacunación del covid después de unos meses tan duros?

Los centros de salud y la Atención Primaria están como todo el sistema, en tensión permanente desde marzo. Los centros de salud de Aragón acaban de vacunar de gripe a más de 200.000 personas en este mes y medio que llevamos de campaña antigripal, lo que demuestra que tienen capacidad para asumir bien la vacuna del covid-19. La distribución de los centros de salud, la capacidad y la formación de los profesional garantizan que están preparados para asumir dicha vacuna sin mayores problemas que los que ya supone el cansancio acumulado de los profesionales y la disponibilidad de recursos. Como institución lo que tenemos que hacer es procurar llegar a esa campaña de vacunación con menor presión sobre el sistema y eso es una responsabilidad de todos. Para que esto ocurra tiene que haber menos casos y entiendo que las restricciones de movilidad y sociales son duras para todos pero tenemos que garantizar que los profesionales puedan tener un mínimo de descanso porque a partir de enero volverá a haber más casos de covid y hay que asumir esta vacunación. No hay más profesionales en paro que podamos contratar pero hay otras alternativas, como incorporar profesionales auxiliares, estudiantes de grados sanitarios que puedan asumir labores de auxilio sanitario y que descansen al personas de enfermería de otras tareas más burocráticas o en las que sea menos necesaria su formación.

¿El plan para agilizar las listas de espera está listo? ¿Qué objetivos se plantean y en qué situación se encuentran ahora mismo?

El plan de abordaje de listas de espera a consecuencia de la pandemia está ya redactado y preparado a falta de unos detalles para la aprobación y creo que la consejera de sanidad tiene previsto presentarlo la semana que viene en las Cortes. La pandemia provocó, sobre todo en los meses de abril y mayo, una disminución importante de la actividad quirúrgica programada pero no ha sido así en la actividad urgente o en patologías graves. A partir de finales de mayo y principios de junio y ya durante todo el verano la actividad quirúrgica se ha ido retomando, pero también es cierto que no siempre a la máxima capacidad porque se han tenido que tomar medidas de prevención para evitar los contagios. En este caso, los problemas que tenemos de falta de personal se nota también en los quirófanos y la segunda y la tercera ola también ha impactado. Desde el pico que tuvimos de casi 11.000 pacientes en lista de espera, los datos a 31 de octubre señalaban que habíamos bajado en 3.000 ese volumen de pacientes de más de seis meses de demora y los datos de noviembre, a pesar que los datos aún no están cerrados, se espera mantener esa cifra a pesar de toda la saturación hospitalaria que hemos tenido este mes. El objetivo que nos planteamos con la lista de espera no puede ser eliminarla en dos o tres meses porque el sistema no tiene capacidad para hacer lo que se ha dejado de hacer durante estos meses. El objetivo es llegar a finales de 2022 a disminuir de forma importante el volumen de pacientes y los tiempos de espera y esperamos llegar a finales de ese mes a tiempos de espera razonables, si en 2021 conseguimos vencer a la pandemia. Hay que tener en cuenta que listas de espera va a haber siempre, es una forma de organizar la actividad quirúrgica programada pero tenemos que conseguir que no haya pacientes que esperen más de seis meses y que el tiempo medio entre una intervención quirúrgica esté alrededor de los 60-70 días que es lo razonable y lo adecuado. Ahora mismo la demora está por encima de los 150 días de media.

¿Se va a retomar el plan de cribado de colón?

Se retomará a partir del 1 de diciembre y está todo previsto para que entonces empiecen a ponerse en contacto con los pacientes que están dentro del programa. No hemos dejado nunca de trabajar en otros temas, les hemos podido dedicar menos tiempo a otras patologías pero nunca las hemos abandonado porque siguen afectando a la población aunque exista el covid. En este caso hubo que suspenderlo porque no había capacidad de hacer las colonoscopias.

¿Se han hecho derivaciones de pacientes a otras comunidades? ¿Y viceversa?

En esta pandemia hemos tenido, la suerte o la desgracia, de que la evolución ha sido bastante homogénea en las comunidades que nos rodean y salvo Valencia, que si que ha tenido menor incidencia, Lérida, Navarra, La Rioja, Soria Castilla y León y Castilla la Mancha ha tenido una evolución bastante similar y ni hemos derivado pacientes a otras comunidades por consecuencia de la pandemia ni hemos tenido que recibir y siempre ha habido una colaboración muy estrecha y sabemos que si lo hubiéramos tenido que hacer, hubiera hecho en ambos sentidos.

¿Se ha hecho uso de la privada en todo lo necesario?

Se ha tenido muy buena colaboración durante la pandemia, durante el periodo de marzo a abril hubo derivaciones de pacientes tanto de nuestros centros a centros privados como al revés. Hay que tener en cuenta que las labores de rastreo son competencia de salud pública y la sanidad privada no tiene competencias epidemiológicas ni tiene profesionales formados en rastreo y en vigilancia epidemiológica. La colaboración con ellos ha sido fundamentalmente en labor asistencial y ha sido muy buena, tanto en pacientes covid como no covid y se han utilizado los recursos de la sanidad privada cuando ha habido necesidad y ellos han estado dispuestos a colaborar en todo momento.

¿La aportación del Ejército ha servido para aliviar la situación?

El ejército con nosotros ha colaborado muy bien en todos los campos que hemos tenido, tanto en la colaboración con los hospitales como en las labores realizadas en el tema del rastreo. Esta semana hemos tenido formación con los rastreadores militares para incorporarlos a otras tareas dentro del rastreo y la colaboración ha sido siempre perfecta y estamos muy satisfechos, contentos y orgullosos de lo bien que han trabajado los militares en todas las labores que hemos compartido con ellos. Sabíamos que eran buenos pero han superado nuestras expectativas porque han trabajo y siguen haciéndolo muy bien.