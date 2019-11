Abel Caballero: "Los pequeños ayuntamientos son vitales porque mantienen población"

–Como máximo responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no es ajeno al reto demográfico. ¿Cómo ve la situación?

–Es uno de los temas centrales de España. El despoblamiento está generando ya una situación de desertización humana con gravísimas consecuencias en el ámbito social, económico y medioambiental. Nos tenemos que tomar muy en serio esta cuestión y resolverla, porque hay mecanismos, pero no puede ser que tres cuartas partes del territorio español estén empezando a quedarse sin habitantes. Hay que planteárselo muy en serio.

–En la propia FEMP se creó una Comisión de Despoblación y Reto Demográfico en septiembre del 2015, que además estuvo presidida por el aragonés Sánchez Quero. ¿Qué medidas se elaboraron?

–Sí, siendo yo ya presidente. Hemos realizado estudios también y el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, ha trazado sendas para hacerle frente al despoblamiento. Nosotros queríamos hacer que se cobrase conciencia política. La política tiene que jugar un papel muy importante porque el mercado tiende a la despoblación de zonas enteras, y eso tiene que ser contraactuado desde la política. El mercado ve el beneficio en ámbitos inmediatos y se olvida de la desertización humana, de los problemas sociales y medioambientales, que pueden tener consecuencias irreversibles. Desde la federación nos lo tomamos muy en serio y estos próximos años aún le prestaremos más atención.

–¿Qué se ha conseguido desde que se puso en marcha?

–Fundamentalmente entender bien el problema. Hay que recordar que en el 2012, cuando llegó el PP al Gobierno hicieron una campaña de demonización de los pequeños ayuntamientos. Intentaban cerrar pequeños consistorios y les culpaban de la crisis. Un disparate absoluto en el que el señor Montoro estaba completamente empecinado. El problema era la deuda de Madrid. Los pequeños ayuntamientos son vitales porque mantienen población y hacen un trabajo excepcional. Nosotros queríamos que se cogiera la conciencia del problema y demostrar que tenemos medios y formas. En este contexto, hay que ver cómo operan las nuevas tecnologías, los sectores de oportunidad, las nuevas formas de entender el territorio, los modos de comunicación, ver cómo gestionar la acción cultural para que estar en un pequeño municipio no signifique la merma de la capacidad de disfrutar de la cultura y el ocio… En la financiación de este país debe de haber recursos para evitar despoblamiento.

–La Estrategia Nacional está paralizada por el bloqueo político. ¿Cómo se trabaja mientras no hay una directriz nacional ni una reforma de la Ley de Financiación Autonómica y Local?

–Lo primero es entender que hay que dedicarle recursos, porque el coste de no dedicarle los recursos va a ser incontable, va a ser fortísimo. Ya lo estamos empezando a pagar en algunas zonas. En Galicia lo vemos en los incendios voraces, porque los montes no están limpios y atendidos. Eso requiere inversiones. La iniciativa privada no lo va a hacer porque es muy miope.

–¿Qué es lo que no ve?

–Sabemos que hay nuevos hábitos en la sociedad moderna, donde el ocio es muy importante, que tienen que ver con el territorio y con cómo utilizarlo. También nuevas producciones que hay que hacer, nuevas formas de organización distintas. Hay una gama entera de productos que la sociedad quiere tener que dependen de zonas poco pobladas y con un contacto muy directo con la naturaleza y con el medio ambiente. Eso significa que tenemos que asegurar que la cobertura de redes es total. Hay que mejorar las infraestructuras y los transportes, tener cerca de ámbitos pequeños infraestructuras culturales para ofrecerlas a los que viven en esos municipios y hacerlo igual que a los que viven en ciudades grandes. Toda esta nueva cultura de la producción significaránuevas oportunidades de negocios, pero esto no lo desarrolla el sector privado y por ello tenemos que ir a la cooperación público-privada y entre administraciones. También a los estudios, para conocer lo que requiere cada zona. Seguro que un pueblito de Orense no tiene las mismas posibilidades que uno de Huesca o Teruel, porque no sabemos hacer las mismas cosas. Cada municipio es diverso.

–¿Cómo se consigue?

–Implica una nueva financiación y la forma de entender los recursos públicos. Saber que tenemos que dedicar nuevos recursos al fortalecimiento económico y social de los pequeños municipios.

–¿Cada comarca o municipio es la que mejor conoce cómo gestionar ese presupuesto para su territorio?

–Claro. Los que sabemos lo que necesitamos somos cada una de las zonas de España. Yo defiendo mucho la autonomía municipal y la defiendo en los pequeños ayuntamientos, bien en mancomunidades o bien a través de las diputaciones que en algunos casos están haciendo un excelente trabajo de entender qué programas se pueden poner en marcha, como es el caso de las diputaciones de Huesca, Cáceres, Teruel o Zaragoza.

–¿Es bastante optimista respecto a este problema de la despoblación, no?

–Yo creo que hay que ponerle voluntad. Yo aprendí en la política que todo lo que se adopta sin voluntad y optimismo está condenado al fracaso. Acabo de ver, como alcalde de Vigo, cómo fuimos capaces de poner en marcha un fenómeno turístico que no tiene igual en este planeta. De las luces de mi ciudad se habla en toda Europa. Somos una ciudad muy industrial y de pesca y ahora somos una gran ciudad turística porque le pusimos voluntad, lo estudiamos y lo lanzamos.

–Más allá de Teruel o Soria… ¿Cómo se vive el reto demográfico en Galicia?

–Nosotros tenemos un problema importante en Lugo y Orense, y después en el interior de Coruña y Pontevedra. Se está produciendo una desertificación humana, la gente se viene a Vigo, somos ciudad de atracción. En Galicia la despoblación produce una vegetación incontrolada y por tanto es pasto de las llamas asegurado. Lo peor que puede suceder es la desertificación y el fuego. Es una combinación explosiva. Sabemos que debemos lanzar nuevas explotaciones agroalimentarias y cambiar toda la masa forestal y de especies autóctonas, y eso es una industria de la madera que tiene posibilidades. Eso requiere financiación y recursos. Hay posibilidades, pero funcionamos con un viejo paradigma y es el de que las grandes ciudades acaparan todo. Tenemos que complementar y dar la oportunidad a esa población, que en términos de cantidad no es mucha, de tener una alta calidad de vida.

–En Aragón tenemos un problema con los médicos que no quieren ir al mundo rural. Ni siquiera con los incentivos se consigue llenar las plazas de difícil cobertura.

–Esto es un fenómeno. Aquí no sucede demasiado pero es cierto que los profesionales tenemos tendencia a venirnos a las grandes ciudades, pero si les ofreces lugares de ocio cultural cerca del municipio ya funciona. Nosotros en Vigo tenemos conciertos de música de forma continua cerca de la ciudad, pues los tenemos que llevar a zonas y comarcas de Orense donde vivan 20.000 o 25.000 personas. Esa planificación cultural tienen que entrar en los gobiernos autonómicos.

–Pero en Aragón tenemos más de 200 municipios con menos de 100 habitantes y muchos de ellos muy dispersos en el territorio. ¿Cómo se podría programar esa oferta cultural?

–Pues tiene que hacerse. Un municipio que tenga 200 habitantes tiene que compartir un pabellón deportivo con otro de otros 200 habitantes, pero lo tienen que tener para que pueda haber niños y niñas que tengan la oportunidad de hacer deporte en su pueblo. Porque si no la tienen, sus padres no van a quedarse o no se van a ir allí a vivir. Es el empleo y que tengan oportunidades lo que hará que se queden. Implica recursos. Hay que estudiar sus posibilidades y es muy bueno involucrar a las diputaciones, y que lo encabecen, y crear mancomunidades de municipios y consorcios, desarrollar también el mundo asociativo y darles capacidad de comunicación. Y tienen que tener la capacidad de llegar a Zaragoza a coger el AVE y venir a Madrid.