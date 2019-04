Un abogado denuncia a una clienta por una deuda de 58.000 euros

El abogado zaragozano Ignacio de Andrés ha sentado en el banquillo de los acusados a una antigua clienta por delito de alzamiento de bienes y otro de falsedad de documento público, por los que pide una condena 5 años de cárcel.

Todo parte de un supuesto impago de 58.000 euros en concepto de honorarios a de Andrés por parte de la encausada, Ana L. D., a quien representaba en varios procedimientos penales como administradora de la empresa Deutsche Gas. Sin embargo, según la acusación que realizó el letrado Alejandro Aldea, «para evitar que su mercantil respondiera de sus obligaciones, procedió a descapitalizar la empresa, poniendo dos naves a su nombre mediante procedimiento de compra venta». Lo habría hecho por un precio inferior y basándose en una tasación que «construye falsamente unos justificantes de transferencia».

Ana L. D. negó dicha acusación a preguntas de su defensa, ejercida por Gabriel González Tirado, quien señaló que le realizó varios pagos de unos 20.000 euros mediante transferencia, así como varios en efectivo «de los que nunca me dio factura ni se las pedí». «Confiaba en él», apostilló.

También insistió en que ella no hizo ningún tipo de descapitalización porque en aquel momento la empresa «ya estaba en quiebra, sin trabajadores en nónima y seguí los consejos del que ahora me ha denunciado». «Yo no sabía que lo que hice estaba mal, al final todo se lo quedó el banco».