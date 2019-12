Absueltas dos cajeras de un BonÁrea de Zaragoza acusadas de sisar 2.400 euros

El Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza ha absuelto a las dos cajeras de BonÁrea que fueron acusadas de sisar 2.400 euros. Afrontaban inicialmente 18 meses de cárcel y 720 euros de multa.

La magistrada María José Alegre reconoce en su sentencia que tiene serias dudas para condenar y que, por lo tanto, tiene que aplicar el in dubio pro reo a estas mujeres, E. V. B. e I. L. L., que fueron defendidas por las abogadas Olga Oseira y María Elena Carnicer.

Mantiene que la acusación no aportó durante el juicio ni la instrucción los documentos en los que poder corroborar la versión de los denunciantes, quienes apuntaron que en el establecimiento de la calle Oviedo de Zaragoza trabajaban estas dos mujeres y que se apoderaron del dinero de los abonos de los clientes que pagaban en efectivo haciendo constar las compras como devueltas, anotando que se habían producido errores como que se había perdido la tarjeta, que no llevaba dinero o que no iba la tarjeta, existiendo una proporción de abonos por devolución excesiva en relación a los parámetros habituales.

