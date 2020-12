Absuelto de morder a un joven para quitarle dinero

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a D. G. P., defendido por la letrada Carmen Sánchez Herrero de haber agredido y robado a un joven en la capital aragonesa, en junio del 2019, en el curso de un encuentro homosexual concertado a través de la aplicación Gridr.

La sentencia no pone en duda que el denunciante, que sufrió un mordisco en un dedo cuando se defendía de la agresión, sufriera un robo con violencia. Pero, en cambio, señala que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado al no haber quedado debidamente acreditado que él es el autor de los hechos que fueron objeto de la vista oral y por los que se enfrentaba a cuatro años de cárcel. De hecho, ni siquiera se llevó a cabo una rueda de reconocimiento ni se facilitaron fotos de internet.