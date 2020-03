Absueltos tres pescadores acusados de usar una red prohibida en La Sotonera

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca ha absuelto a los tres hombres detenidos en el 2018 por, supuestamente, instalar una gran red de pesca en el embalse de La Sotonera. El tribunal considera que, a pesar de que fueron hallados en las proximidades del pantano, mojados y con botas de agua, «no queda acreditada su vinculación» con los hechos que se les imputó.

Los tres hombres, defendidos por la abogada Carmen Sánchez Herrero, afrontaban multas de 2.160 euros cada uno, la inhabilitación para pescar y el pago de una indemnización de 900 euros al Gobierno de Aragón como autores de un delito contra la naturaleza.

Aunque les exonera, la sentencia señala que "resulta acreditado que los agentes actuantes, cerca de las 21.00 horas del día 25 de febrero, localizaron en el pantano de la Sotonera el vehículo propiedad de Andrei G., oculto bajo un toldo de plástico" y que este "ofreció explicaciones incoherentes sobre los motivos por los que se encontraba allí, comprobando los agentes que el maletero del vehículo se encontraba forrado de plástico, deduciendo que era para depositar los peces que hallaran en las redes sin mojar el maletero, advirtiendo que había más

zapatos en el suelo, deduciendo, así, que había más personas".

"Resulta acreditado que al cabo de unos instantes, apareció en el lugar Alexe G., el cual se encontraba mojado y vestía unas botas de plástico, que fue el que les acompañó hasta la orilla del pantano en busca del tercer implicado, Gherasim C., el cual apareció posteriormente vistiendo un vadeador de pesca. Este último acompañó a uno de los agentes al lugar donde tenían la barca, una lancha hinchable de cinco plazas que días atrás había adquirido por Amazon", afirma la magistrada en el fallo.

También considera probado que que en los días previos, un ciudadano detectó la presencia de la red de cientos de metros en la que ya había enganchados varios peces, viéndose desde la superficie porque cada metro o metro y medio había un corche que la mantenía a flote, estando atada en los extremos a dos árboles.

Sin embargo, todo ello, "no se puede extraer, sin género de dudas, que fueran los acusados los que procedieron a colocar la red en los días previos al 24 de febrero de 2018". "El hecho de que llevaran botas o un vadeador de pesca no implica que, de manera necesaria, fueran a recoger las redes y los peces atrapados, sino que bien pudieron ponérselas para evitar mojarse al acceder al pantano, dado que nos encontrábamos en pleno invierno, en el mes de febrero de 2018, siendo además una noche con mucho viento", concluye la sentencia que no es firme.