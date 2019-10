Abusa de dos mujeres mientras las entrevistaba como asistentas

Un vecino de Zaragoza de 71 años ha sido detenido ya en dos ocasiones por, supuestamente, abusar sexualmente de mujeres de origen latinoamericano a las que entrevistaba para ser contratadas como sus asistentas. Este hombre, identificado como A. M. R, O. O., tiene nueve arrestos previos por delitos de abusos, agresiones sexuales y coacciones.

La investigación por el último arresto la llevó a cabo la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, después de que una joven de origen colombiano le denunciara. La denunciante había puesto un anuncio en la página Milanuncios.com, donde se ofrecía para realizar labores domésticas y de cuidados de personas mayores.

La joven recibió una llamada telefónica que le comentaba que estaría dispuesto a contratarla, proponiéndole hacer una entrevista previa. Le dijo que la esperaría junto al supermercado situado cerca del Teatro de las Esquinas por estar próximo a su residencia. Juntos accedieron al interior de la vivienda. Ya dentro, él cerró con llave la puerta. Una situación que sorprendió a la joven.

Posteriormente, A. M. R. O. O. comenzó, según la víctima, a hacerle una serie de preguntas sobre su edad, su situación en España, si tenía cargas familiares. Tras una breve visita por las diferentes estancias de la casa, ambos volvieron al salón y él le ofreció una bebida. Ella le dijo que no quería nada.

Entonces, según el atestado, el hombre comenzó a tocarle el pelo, mientras le preguntaba si alguna vez había bailado sin música. Ella le dijo que no y él le dijo que se levantara, que lo iba a hacer. «En ese momento se puso detrás de mí, me tocó los pechos y la vagina por encima de la ropa, mientras trató de besarme en el cuello», señaló a los agentes de la UFAM.

PIDIÓ PARAR / Ella le pidió que parara, pero el hombre, supuestamente, la agarró fuerte de las muñecas y empezó a agacharse para restregar su miembro viril sobre su zona genital. Consiguió zafarse de él, diciéndole que o la dejaba salir o comenzaba a romper todos los cristales de la casa.

Días después, la joven recibió varias llamadas por parte de A. M. R. O. O., lo que le llevó a ir a la Policía Nacional a interponer una denuncia. No lo hizo antes, tal y como apuntó, porque está en situación irregular en España y temía ser expulsada.

Una situación muy similar vivió otra joven, si bien con esta no contactó a través de internet si no que la paró por la calle para ofrecerle trabajo. Ella aceptó ir a su casa para realizar una entrevista. Cuando estaba visitando la vivienda y en concreto estaba dentro de una habitación, el hombre la habría empujado contra la cama, le habría quitado la ropa interior y habría intentado forzarla, pero no pudo.

Este hombre ha sido puesto en libertad provisional, tras negar los hechos ante el juez de guardia. «Sé que si en casa meto a 10 mujeres, una o dos me denunciarán», declaró.