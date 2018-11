Acción de Gracias se celebra sin excusas

Que las llanuras rojizas del estado de Oklahoma quedan lejos del blanco yeso de los montes de Valdespartera es evidente. Pero pavos de siete kilos para meter en el horno se pueden encontrar en los dos sitios. Así que no hay excusas para no celebrar Acción de Gracias. Una comilona entre amigos o con la familia no es algo a rechazar alegremente, por mucho que no entronque con la tradición aragonesa.

Zaragoza y Estados Unidos tuvieron su vórtice de conexión en la Base Aérea. Un buen número de norteamericanos se casó en la ciudad y se han quedado a vivir en ella. Durante toda la semana han recorrido mercados y tiendas tratando de encontrar uno de esos pavos de más de cinco kilos para meter en el horno. Lo tradicional hubiera sido hacer la cena el jueves, que es cuando toca, pero claro, en Aragón todavía no es puente festivo, por lo que en muchos casos fue necesario retrasarlo hasta ayer sábado.

Otro sector que el jueves se volcó con la celebración fueron los estudiantes USA que se encuentran en la ciudad. Está claro que un universitario no necesita muchas excusas para montar una fiesta. Sin embargo, la nostalgia se ha apoderado de algunos. «Es la primera vez que paso estos días fuera de Washington», explica Thedy Bhatia.

Este joven de 16 años está viviendo en Zaragoza con una familia de acogida. Estudia en la School Year Abroad, una institución con sede en Boston que ofece intercambios con familias aragonesas. «Lo hemos celebrado con los compañeros de clase y además intentaré cocinar algún plato en mi casa de acogida», dice.

Más allá de las relaciones surgidas alrededor de la Base Aérea, la ciudad ha forjado parte de su personalidad gracias a la cercanía de esos estadounidenses que montaron un ecosistema paralelo.

El rock and roll y la literatura que se han realizado por estas tierras lo ponen de manifiesto. Rocky Kan y Carreteras secundarias de Martínez de Pisón son un buen ejemplo. Y también el rap o la afición por según qué deportes que llegaron después.

De hecho, otra de las cosas que ha echado de menos Bhatia esta semana ha sido poder ver un partido de fútbol americano por la tele. «Es muy raro que se jueguen un jueves, así que cuando llega mi hermano desde Chicago es lo primero que hacemos», señala. A una mala este domingo se tendrá que conformar con el Alcorcón-Zaragoza.