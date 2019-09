Miguel Ángel Francés: «Acondicionar la A-126 debe ser una prioridad»

Miguel Ángel Francés fue elegido alcalde de Tauste, por tercera vez consecutiva, en las últimas elecciones locales. En los ocho años que lleva ya de regidor ha conseguido reducir a cero la deuda heredada y ahora se propone llevar a cabo un programa que dote a la localidad de los servicios e infraestructuras que demanda la población. Estas últimas décadas, la localidad cincovillesa ha asistido a un rápido desarrollo de la agricultura y la ganadería y ahora aspira a ser un punto turístico gracias a sus monumentos, sus museos y el santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca.

–¿Qué relación de fuerzas presenta tras las elecciones el Ayuntamiento de Tauste?

–Hemos pasado de cuatro fuerzas a solo dos, a un sistema bipartidista. El PSOE ha obtenido cinco concejales y el PP, ocho. Han desaparecido IU y el PAR.

–¿Siempre ha gobernado con mayoría absoluta?

–No, no. Llevo tres legislaturas seguidas y en la primera me quedé a muy pocos votos de la mayoría absoluta y la segunda saqué ya ocho concejales, al igual que en la actual. Como yo digo, soy el menos malo y he repetido con ocho concejales.

–¿A qué atribuye su éxito electoral?

–Estoy contento porque los taustanos han avalado con su voto nuestra labor de los últimos ocho años, en particular que hayamos puesto en orden las cuentas locales, pues cuando asumí la alcaldía por primera vez me encontré con una deuda de 8,3 millones de euros que hemos dejado a cero y además con unos remanentes de 6,3 millones.

–¿Qué se propone llevar a cabo esta legislatura?

–Una vez puesto en orden económicamente el pueblo, esta va a ser la legislatura de las infraestructuras. Vamos a seguir urbanizando calles, mejoraremos las instalaciones deportivas, invertiremos en eficiencia energética, asfaltaremos caminos rurales… Reforzaremos lo que hemos venido haciendo hasta ahora, dado que estos años pasados todo el dinero ha ido al pago de la deuda. Claro que el Gobierno central debería permitir la inversión de los remanentes en las obras y servicios que necesita la población. Los topes de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria nos atan mucho.

–¿Cuál va a ser la medida estrella de este mandato?

–La medida de gobierno más importante que se va a llevar a cabo es la licitación del asfaltado del camino que sube al santuario de Sancho Abarca y que costará cerca de un millón que se cubrirá con fondos propios. Tauste es una tierra de tradiciones y estamos invirtiendo para dar a conocer nuestro patrimonio. Ahí está el Museo del Rosario de Cristal, el del dance, la ampliación del de la Semana Santa… Pretendemos que todo el que venga tenga diferentes opciones para vivir una nueva experiencia y pasar un buen día.

–Tauste siempre ha sido una localidad con un sector primario de mucho peso.

–Tauste ha proliferado mucho. Los taustanos son muy emprendedores y, aparte de la agricultura, que es el sector fuerte, ha crecido mucho el sector porcino y el avícola. Se ha diversificado mucho y se han construido granjas, hasta el punto de que las distancias casi están cogidas todas. Tenemos la Asociación en Defensa del Porcino, que es una entidad fuerte que aglutina a muchos granjeros.

–¿Cómo anda Tauste en materia de comunicaciones?

–Tauste está muy mal en materia de comunicaciones. Estoy harto de que los políticos se llenen la boca con la lucha contra la despoblación y luego no hacen nada. Pero la mejor manera de combatirla es tener unas buenas comunicaciones. Siempre estoy rogando para que la A-126, que va de Alagón a Tudela, se acondicione como es debido, pues en el tramo aragonés se halla en un estado vergonzoso. Se precisa una carretera nueva, ya que esta vía soporta mucho tráfico todos los días. Habría que volcarse de una vez por todas en esta actuación.

<b>–En el tramo navarro, en cambio, hay una buena carretera. </b>

–Así es. Cuando pasas a Navarra, la carretera cambia como de la noche al día. Pero en Aragón no hacen más que salir simas y falla el terreno. Además, va pegada a unas montañas en las que cualquier día ocurrirá algo porque se producen desprendimientos, como ya pasó no hace mucho…

–¿Y las comunicaciones con Ejea, capital de la comarca?

–En la A-127 todo está bastante bien. Como el señor Lambán es de Ejea, quieren invertir, lo cual me parece bien. Pero acondicionar la A-126 debería ser una prioridad.

–¿Cómo se comporta la actividad industrial?

–Tenemos la suerte de hallarnos en un círculo en el que estamos a 25 kilómetros de la Opel y hay dos empresas de aquí en las que trabajan muchas mujeres, lo que supone un alivio para las economías de los vecinos.