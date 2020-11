El acusado confesó a la Policía que mató a la víctima para repeler un intento de violación

Jonathan Berreondo, acusado de matar a martillazos a un transportista de Madrid que había quedado con él para un servicio sexual, confesó a la Policía, en su primera declaración, que había sido objeto de un intento de violación por parte de su víctima, Jorge Manrique Villa.

El imputado manifestó que "empujó" a Villa y que este "se golpeó en la cabeza con la mesilla de noche", cayó al suelo y allí lo "pateó". En ningún momento confesó que le hubiera propinado 21 martillazos en la cabeza, que fue la causa de la muerte según la autopsia.

Así lo han manifestado este jueves en la Audiencia de Zaragoza los instructores del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Zaragoza, que han explicado que Berreondo, tras varias horas de una declaración "plagada de contradicciones" en Jefatura, "se quedó callado" y decidió confesar "la verdad".

Hasta entonces, el acusado, un guatemalteco de 28 años que ocasionalmente se prostituía, había mantenido que no sabía nada del cadáver hallado en una maleta en su domicilio de la calle Vía Verde del barrio Oliver, en la capital aragonesa, el 22 de diciembre del 2018.

"En ningún momento mencionó al Cordobés", han añadido los investigadores, que ha precisado que ese nombre no lo utilizó hasta julio del 2019, en una nueva declaración en la que dijo que era inocente y trató de echar la culpa del asesinato a un cliente suyo llamado Emilio R. C. Esta persona declaró ayer en calidad de testigo y aseguró que no tenía ninguna relación con el crimen e ignoraba la causa por la Jonathan le había acusado a él.

"El Cordobés no es más que una coartada", ha asegurado uno de los dos instructores del caso. De ahí que el acusado hiciera un montaje de falsos whatsapps en la que mantenía una conversación inventada con Emilio R. C. en la que este le decía que le había dejado "un regalito", una forma velada de referirse al cadáver.

Un testigo importante citado hoy, conocido como el Peruano, ha sido localizado tras ordenar el magistrado que fuera buscado, pero no ha podido declarar por estar enfermo de coronavirus. Este allegado del acusado tuvo en su poder una bolsa con tres móviles y una tableta del Jonathan que han sido fundamentales para las indagaciones sobre el crimen.