Acusado un vendedor de kebab de Zaragoza por abusar de niñas y exhibicionismo

Abu A. H. se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por, supuestamente, abusar sexualmente de tres niñas de entre 6 y 10 años, así como por un delito de exhibicionismo.

La Fiscalía Provincial de Zaragoza pide 6 años de cárcel, si bien su abogada, María Pilar Aldea, consiguió aplazar la vista tras denunciar que la instrucción «no contó con las suficientes garantías» con respecto a la defensa del procesado. Consideró esta letrada que Abu A. H. estuvo "indefenso" durante su detención "porque no entiende español, ya que habla urdu y no sabe ni lo que significa la palabra declaración o exhibicionismo", además de señalar que el día en el que las niñas declararon ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, el magistrado instructor le impidió realizar preguntas y, por tanto, no pudo aplicar el principio de contradicción. Ante todo ello, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza prefirieron estudiar las alegaciones y señalar la vista oral más adelante o, incluso, devolver el asunto al juzgado.

El ministerio público relata en su escrito de acusación que este joven, que regentaba un establecimiento especializado en kebab en el barrio Delicias de Zaragoza, aprovechó la presencia de tres niñas que estaban jugando en los baños para realizar tocamientos e incluso para sentar a una de ellas sobre sus piernas con el miembro viril fuera de los pantalones. El acusado siempre ha negado los hechos durante la instrucción.

Actualmente se encuentra en prisión provisional por estos hechos. No tiene antecedentes penales ni policiales previos.