Un acusado de una violación en Zaragoza lo niega alegando sufrir disfunción eréctil

La Audiencia Provincial de Zaragoza celebró este miércoles por la mañana un juicio a puerta cerrada contra un hombre de mediana edad al que se le acusa de haber violado a una joven de 17 años, hija de una amiga, hace un año. El encausado, que afronta 14 años de cárcel, negó los hechos, alegando que sufre disfunción eréctil.

Los hechos por los que se sentó en el banquillo fueron denunciados en el año 2019, momento en el que la joven interpuso la denuncia ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Desde su detención está en prisión provisional en el centro penitenciario de Zuera.

La mujer explicó que este hombre era amigo de su madre, que acababa de llegar a Zaragoza y que le ayudaba a esta en cosas del hogar como llevar a su hermano al colegio. Fue un día, a la vuelta del centro escolar y que ella estaba sola en la vivienda de la capital aragonesa, cuando, según su versión, fue agredida sexualmente.

El encausado, defendido por la abogada Carmen Esteban, lo negó y aseguró que tiene problemas de salud tanto de espalda como de disfunción eréctil que le impiden mantener relaciones sexuales de este tipo. Sí afirmó que ella se le insinuó y que hubo una especie de masturbación, lo que hizo que eyaculara. Fue su explicación ante la presencia de ADN en la víctima, si bien aseguró que no se explicaba cómo puede haber semen suyo en su vagina.

La joven argumentó, según fuentes judiciales consultadas, una versión muy diferente y que se encasilla en el marco de las agresiones sexuales, si bien no sufrió lesiones. Así lo señalaron también los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), quienes incidieron en que hay restos de esperma en la víctima y que no pueden afirmar nada al respecto de la disfunción eréctil porque no han podido comprobarlo de ninguna forma.

La culpabilidad o no está ahora en manos de la Sección VI de la Audiencia de Zaragoza. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Cristian Anghel, solicitaron 14 años de prisión.